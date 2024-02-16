 أعضاء فريق المعارض الروسي أليكسي نافالني: تقارير وفاته ذات مصداقية كبيرة - بوابة الشروق
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أعضاء فريق المعارض الروسي أليكسي نافالني: تقارير وفاته ذات مصداقية كبيرة

د ب أ
نشر في: الجمعة 16 فبراير 2024 - 10:42 م | آخر تحديث: الجمعة 16 فبراير 2024 - 10:42 م

صنف أشخاص عملوا مع المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني التقارير التي وردت عن وفاته على أنها ذات مصداقية كبيرة.

وقال إيفان جدانوف، المدير المنفي لمؤسسة نافالني لمكافحة الفساد، خلال بث مباشر على موقع يوتيوب مساء اليوم الجمعة، فيما كانت المتحدثة باسم نافالني كيرا يارميش إلى جواره:" نحن نفهم على الأرجح تعرض أليكسي نافالني للقتل. وذلك باحتمال كبير للغاية".

وقال مؤيد نافالني المعروف: "لن نخبركم بأكاذيب تتحدث عن أن هناك أي أمل في أن يتضح غدا أن هذا غير صحيح.. مثل هذه الفرصة ضئيلة للغاية ولا تكاد تذكر".

وأضاف جدانوف: "في الوقت الحالي، كل شيء يشير إلى أن جريمة قتل قد وقعت بالفعل – ألا وهي مقتل أليكسي نافالني في السجن. لقد قتله (فلاديمير) بوتين".

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