فاروق جويدة يروي تجربة روحية مؤثرة مع والدته الراحلة بعد مقال التوريث

كشف الشاعر والأديب فاروق جويدة، عن تجربة روحية استثنائية عاشها بعد تعرضه لأزمة صحية عام 2005 إثر نشره مقالة عن مشروع توريث الرئيس مبارك لابنه.

وأشار خلال تصريحات لبرنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع عبر شاشة «ON E»، مساء الخميس، إلى مغادرته في غضون شهر من الأزمة إلى باريس للاطمئنان على حالته، بعد نقله الى المستشفى حينها.

ولفت إلى أنه شاهد مشهدًا غريبًا أثناء علاجه في باريس، فبينما كان نائمًا في إحدى الليالي استيقظ «جويدة» ليجد والدته الراحلة تقف بجواره.

وقال: «كنت نائم وصحيت في الليل لقيت أمي -والله حصل- لقيتها جنبي وبتطبطب عليا وتقول لي هتعدي متزعلش، وشفتها وهي بتمشي وكانت متوفاة من 20 سنة».

وبعد تجربته الروحية المؤثرة مع والدته الراحلة، قرّر«جويدة» أن يخلّد هذه الذكرى بقصيدة شعرية تُعبر عن مشاعره تجاه والدته وشعوره بالامتنان لرؤيتها.

وألقى بعض أبيات الشعر التي تعبر عن مشاعره تجاه والدته:

أمي أمامي تقرأ القرآن.. أنا لا أصدق ما أرى

بالأمس زارتني.. وفاضت من عيوني دمعتان

وافقت بين الوعي والنسيان.. أمي بكل مكان

يبدو أمامي وجه أمي.. صورا على الجدران

جلست وألقت فوق صدري.. آية من سورة الرحمن

هل كان حلما طاف في عيني.. وحلق في خيالي لحظة

أم كان إلهاما وذكرى من زمان كان