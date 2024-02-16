إسرائيل تتهم الأمم المتحدة بتأخير وصول المساعدات إلى قطاع غزة

دعت إسرائيل الأمم المتحدة إلى تحسين توزيع المساعدات لسكان قطاع غزة.

وكتبت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية مع الفلسطينيين، المسؤولة عن الاتصالات مع الفلسطينيين والمساعدات الإنسانية عبر منصة التواصل الاجتماعي"إكس"، تويتر سابقا، يوم الخميس أن مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية متجمعة عند معبر كرم أبو سالم الحدودي منذ أيام.

ونشرت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق صورا تظهر محتويات 500 شاحنة مساعدات على جانب معبر كرم أبو سالم في قطاع غزة بعد تفتيشها من قبل إسرائيل في انتظار قيام الأمم المتحدة بتوزيعها.

وتتهم منظمات الإغاثة إسرائيل بعرقلة توزيع المساعدات وتحذر من مجاعة في غزة.

إلا أن وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق لطالما نفت ذلك.

ووفقا للوحدة تقوم إسرائيل بتفتيش عدد من الشاحنات أكبر مما أرسلته وقدمته الأمم المتحدة.

وخلال زيارتها لإسرائيل يوم الخميس، تحدثت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك من أجل القيام بزيادة كبيرة في توصيل المساعدات إلى الأراضي الفلسطينية - وتحديدا 500 شاحنة يوميا.

يشار إلى أن هذا هو عدد الشاحنات المحملة بالسلع الإنسانية التي كانت تدخل يوميا إلى القطاع الساحلي على البحر المتوسط والذي تحاصره إسرائيل قبل بدء الحرب. كما دعت بيربوك إسرائيل إلى فتح المزيد من المعابر الحدودية.

وفتحت إسرائيل معبر كرم أبو سالم في منتصف ديسمبر الماضي للسماح بدخول المزيد من إمدادات المساعدات إلى المنطقة المحاصرة. وقبل حرب غزة، كان معبر كرم أبو سالم بمثابة معبر للبضائع إلى قطاع غزة.