رئيس المؤتمر اليهودي العالمي في لقاء مع الرئيس الفلسطيني: نؤمن بالسلام وفق حل الدولتين

أكد رئيس المؤتمر اليهودي العالمي رونالد لاودر، في لقاء اليوم مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إيمانه ودعمه للسلام وفق حل الدولتين، لتعيش دول المنطقة بأمن وسلام وحسن جوار.

والتفي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بمقر إقامته في العاصمة الأردنية عمان، رئيس المؤتمر اليهودي العالمي رونالد لاودر ظهر اليوم ـ حسب وكالة الانباء الفلسطينية وفا.

وتناول اللقاء آخر المستجدات في الأرض الفلسطينية، والجهود المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة والتطورات في الضفة الغربية.

وشدد عباس خلال اللقاء على رفضه القاطع لتهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس إلى خارج بلادهم، مؤكدا على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية وعودة النازحين لمناطقهم واستلام السلطة الفلسطينية مهامها في قطاع غزة لتوفير الخدمات والتجهيز لإعادة الإعمار، والذهاب إلى عملية سياسية لتنفيذ حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية.