الخارجية السعودية: ندعم بالكامل إجراءات لبنان للتعامل بحزم مع الاعتداءات على يونيفيل

أعربت المملكة العربية السعودية عن دعمها الكامل للإجراءات التي اتخذتها الجمهورية اللبنانية، لمواجهة محاولات العبث بأمن المواطنين اللبنانيين، والتعامل بحزم مع الاعتداء على قوة الأمم المتحدة «اليونيفيل».

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية، صباح الأحد، جددت المملكة الدعم والثقة في ما يتخذه الرئيس اللبناني جوزيف عون، ورئيس الوزراء نواف سلام في هذا الصدد، وما يقوم به الجيش اللبناني من مهام وطنية تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار.

وأعلنت السلطات اللبنانية توقيف أكثر من 25 شخصا غداة إصابة ضابطين من قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان «يونيفيل» بهجوم على موكبهما على طريق مؤدٍ إلى مطار بيروت أغلقه حشد من أنصار حزب الله الذين واصلوا التظاهر، السبت.

وتعهّد الرئيس اللبناني جوزيف عون، بأن ينال منفذو الهجوم «عقابهم»، وسط تنديد من الأمم المتحدة والسلطات اللبنانية بهجوم الجمعة على اليونيفيل؛ الذي جاء بينما كان عشرات من مناصري حزب الله يقطعون الطريق المؤدي إلى مطار بيروت الدولي لليلة الثانية على التوالي، احتجاجا على إبلاغ السلطات خطوط ماهان الإيرانية بتعذر استقبال رحلتين مجدولتين من طهران.

وطالبت اليونيفيل الجمعة في بيان، السلطات اللبنانية بإجراء تحقيق شامل وفوري، والعمل على تقديم جميع المسئولين عن هذا الهجوم إلى العدالة.