 زلازل تهز مدينة نابولي الإيطالية بالقرب من بركان هائل - بوابة الشروق
الأحد 16 فبراير 2025 8:13 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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زلازل تهز مدينة نابولي الإيطالية بالقرب من بركان هائل

نابولي، إيطاليا - د ب أ
نشر في: الأحد 16 فبراير 2025 - 7:59 م | آخر تحديث: الأحد 16 فبراير 2025 - 7:59 م

تعرضت مدينة نابولي الإيطالية لسلسلة من الزلازل اليوم الأحد، كان أشدها قوة بدرجة 9ر3 درجة على مقياس ريختر، وفقا للمعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء وعلم البراكين.

ووقعت الهزة الأرضية الأكثر شدة في حوالي الساعة 0300 مساء (1430 بتوقيت جرينتش) في غرب المدينة، في منطقة حقول فليجريان البركانية، والتي تعرف بأنها بركان هائل.

ولم يصب أحد كما لم يكن هناك أي ضرر كبير، وفقا للتقارير الأولية، رغم أن السكان هناك شعروا بوضوح بالهزات وغادر الكثير منهم مبانيهم وخرجوا إلى الشارع.

وقال جيجي مانزوني، عمدة مدينة بوزولي إن عناصر الشرطة، بمساعدة العديد من المتطوعين، يقدمون الدعم للسكان.

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