رئيس وزراء إسبانيا: لن نسمح بتنفيذ خطة ترمب وتهجير أهالي غزة

أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أن بلاده تعارض مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتهجير فلسطينيي قطاع غزة، وأنها لن تسمح بتنفيذه.

جاء ذلك في كلمة له، اليوم السبت، خلال فعالية لحزبه "العمال الاشتراكي"، بمدينة سان سباستيان شمالي إسبانيا.

ودعا سانشيز إلى "احترام القانون الدولي في غزة، كما هو الحال في أنحاء العالم"، مؤكدا ضرورة أن يعيش الفلسطينيون في فلسطين، والإسرائيليون في إسرائيل "ضمن أجواء من السلام والانسجام والأمان".

وتابع: "لن تستطيع أي عملية عقارية أن تغطي هذا الشر والعار والجرائم ضد الإنسانية التي شهدتها غزة خلال السنوات الأخيرة".

وشدد على ضرورة عدم سماح العالم بتنفيذ خطة ترمب لتهجير فلسطينيي غزة، مردفا: "إسبانيا لن تسمح بذلك".