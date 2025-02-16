7 إصابات برصاص الاحتلال في نابلس

أصيب سبعة فلسطينيين برصاص الاحتلال، ظهر اليوم الأحد، خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام قوات إسرائيلية خاصة «مستعربون»، البلدة القديمة في نابلس.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بإصابة المواطنين السبعة بالرصاص، اثنتان منها بحالة متوسطة-خطيرة، والإصابات الأخرى بحالة طفيفة.

وفي وقت سابق، أفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس عميد أحمد لمراسل «وفا»، بإصابة مسن يبلغ من العمر (60 عاما)، وشاب يبلغ من العمر (18 عاما) بالرصاص الحي في القدم، وشابين بشظايا الرصاص، إثر المواجهات التي اندلعت عقب عملية الاقتحام، تخللها إطلاق الغاز السام المسيل للدموع.

وكانت قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال قد اقتحمت صباح اليوم البلدة القديمة، وحاصرت منزلا في حارة حبس الدم، وسط سماع انفجارات، وإطلاق كثيف للرصاص.