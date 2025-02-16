 وزير الخارجية الأمريكي يلتقي نتنياهو في القدس

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صباح اليوم الأحد، في مكتبه بالقدس وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

وبحسب تدوينة لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي عبر موقع «إكس»، سيعقد الجانبان في وقت لاحق اجتماعًا موسعًا، ثم سيعقدان مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا للإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام.

ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש כעת בארבע עיניים עם מזכיר המדינה של ארצות-הברית מרקו רוביו בלשכת ראש הממשלה בירושלים.



בהמשך תתקיים פגישה מורחבת ובסיומה ימסרו השניים הצהרות לתקשורת. pic.twitter.com/Esme6D2Hex — ראש ממשלת ישראל (@IsraeliPM_heb) February 16, 2025

ووصل وزير الخارجية الأمريكي، السبت، إلى إسرائيل في زيارة تأتي على وقع تصاعد الضغوط الدولية لاستئناف المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار مع حركة حماس.

وقالت هيئة البث، إنّ روبيو، وصل مساء السبت إلى تل أبيب، حيث استقبله وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر.

وتعتبر هذه أول زيارة للوزير الأمريكي، لإسرائيل والشرق الأوسط، منذ تسلمه منصبه في 21 يناير الماضي.

وأشارت الهيئة إلى أنّ زيارة روبيو إلى تل أبيب، تزامنت مع دعوات من الوسطاء الدوليين، وعلى رأسهم الولايات المتحدة وقطر ومصر، لبدء المحادثات بشأن المرحلة الثانية من اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.

والأربعاء الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية، أن روبيو، سيسافر إلى ألمانيا وإسرائيل والسعودية والإمارات في الفترة الممتدة بين 13 و18 فبراير الجاري، للمشاركة في مباحثات دبلوماسية رفيعة المستوى.



