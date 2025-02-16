قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يعرقل بدء المرحلة الثانية من مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «العربية»، اليوم الأحد، أن هناك جهدًا واضحًا وضغطًا من الوسطاء، وعلى رأسهم مصر وقطر؛ من أجل بدء المفاوضات، التي توقعت الحركة أن تبدأ هذا الأسبوع.

ودعا الوسطاء إلى التحرك بكل قوة والضغط على رئيس حكومة الاحتلال لبدء المفاوضات، مؤكدًا جاهزية الحركة على المستويين الفني والسياسي.

وأشار إلى أن «الحركة جاهزة على المستوى الفني والمهني للدخول في مفاوضات المرحلة الثانية، وجاهزة على المستوى السياسي لاتخاذ كل القرارات اللازمة لإنجاح تلك المفاوضات وصولا إلى تطبيقها، بما يخدم وقف العدوان على شعب فلسطين، وإطلاق عملية إعمار حقيقة وجادة في القطاع المنكوب».

وأكد رفض الحركة لتعجيل تنفيذ الاتفاق، مشددًا على أن الالتزام بالمراحل الثلاث للمفاوضات للاتفاق الطريق الأوحد لإطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين.

وأوضح أن «الاتفاق نص على أن يتم إطلاق سراح جميع المحتجزين الأحياء والأموات، في مقابل وقف العدوان على غزة والانسحاب من القطاع».