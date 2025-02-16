الشركة القابضة للمياه تطلق مشروعا لرفع الوعي بأهمية ترشيد الاستهلاك في الفيوم

أطلقت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) والاتحاد الأوروبي، مشروع "رفع الوعي وتعزيز المشاركة المجتمعية" في قرى الفيوم؛ بهدف نشر الوعي بين المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي، وتعزيز دور المجتمع المدني في دعم قطاعي المياه والصرف الصحي.

ويسعى المشروع إلى تحقيق رؤية مصر 2030، بالإضافة إلى تعزيز التحول الرقمي في مجال خدمات المياه والصرف الصحي، بحسب بيان للشركة القابضة للمياه.

وقال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن إطلاق مشروع "رفع الوعي وتعزيز المشاركة المجتمعية" يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز العلاقة بين الشركة والمجتمع المحلي، وهو تأكيد لالتزامنا ببناء منظومة مستدامة لإدارة موارد المياه والصرف الصحي في مصر.

وأضاف: "ندرك أن نجاح المشروعات الكبرى لا يعتمد فقط على الجانب التقني، بل يرتبط بوعي المواطنين ومشاركتهم الفعالة في الحفاظ على هذه الاستثمارات الوطنية. من هنا يأتي حرصنا على تمكين المجتمع المدني وتعزيز الكوادر البشرية لمواكبة التحول الرقمي وتحقيق التواصل الفعّال مع المواطنين".

وقالت إيريني كريستودولاكي، ممثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، في كلمتها عبر تطبيق زووم، إن إطلاق هذا الحدث المهم، يعكس التزامنا المستمر بدعم جهود التحول الرقمي وتعزيز كفاءة قطاع المياه في مصر.

وأضافت أن التكنولوجيا الرقمية والتواصل الفعّال مع المجتمع يمثلان ركيزة أساسية لضمان استدامة الموارد المائية وورفع الوعى بقضايا المياه، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستعرضت الجلسة الافتتاحية الجدول الزمني، واستراتيجية المشروع لرفع الوعي، ومنهجية المتابعة والتقييم، واستعراض أهداف المشروع ومحاوره الاساسية والتى تتمثل في توعية المواطنين بإطلاق حملات توعية تفاعلية حول الاستخدام الأمثل للمياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.

كما يستهدف تمكين المجتمع المدني عبر بناء قدرات الجمعيات الأهلية لتمكينها من دعم وتنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي، والتطوير الرقمي من خلال تعزيز قنوات التواصل الرقمية بين المواطنين والشركة القابضة وشركاتها التابعة.

ويهدف كذلك إلى التدريب وبناء القدرات لرفع كفاءة العاملين في مجالات الاتصال وخدمة العملاء لمواكبة التطورات التكنولوجية.

ويركز المشروع على تعزيز قدرة العميل في المشاركة بالمجتمعات الرقمية، تعزيز قدرة منظمات المجتمع المحلية فى محافظة الفيوم على زيادة المشاركة فى قضايا المياه والإدارة التشاركية للمياه والصرف الصحى، تعزيز ممارسات استخدام المياه وادارتها بشكل مستدام، تطوير دبلومة تعلم الكترونى معتمدة ومجازة من جامعة مصرية حول مشاركة المجتمع فى مجالات رفع الوعى بقضايا المياه.

ويشمل المشروع إطلاق الموقع الإلكتروني والمكتبة الإلكترونية، لترشيد استهلاك المياه، ليكون منصة تفاعلية تهدف إلى تعزيز جهود ترشيد استهلاك المياه على المستوى الوطني، وتقديم معلومات شاملة للمواطنين حول أنماط استخدام المياه وممارسات الحفاظ عليها، ورفع الوعي بأهمية إدارة المياه بشكل مستدام وتشجيع المجتمع على اتباع أساليب أكثر وعيًا للحفاظ على المياه.