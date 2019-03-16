ترامب يستخدم حق النقض للمرة الأولى ضد مشروع قانون للكونجرس حول الجدار مع المكسيك

استخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس الجمعة، حق النقض "الفيتو" للمرة الأولى، على مشروع قرار للكونجرس كان يهدف إلى تعطيل العمل بحالة الطوارئ الوطنية على الحدود الأمريكية المكسيكية المعلنة من جانب ترامب، واصفا الخطوة بأنها "متهورة" من جانب الكونجرس.

وقال ترامب فى تصريحات بالبيت الأبيض: "اليوم اعترضت على مشروع القانون هذا، الكونجرس لديه الحرية في تمرير هذا القانون ولدى المسؤولية للاعتراض عليه".

كان الرئيس الأمريكي قد أعلن حالة طوارئ وطنية الشهر الماضي من أجل الحصول على مليارات الدولارات من أجل بناء جدار حدودي على طول الحدود مع المكسيك وكان قد وعد في حملته الانتخابية بإنشائه.

وأول أمس الخميس، اقتفى مجلس الشيوخ أثر مجلس النواب في التصويت من أجل وقف إعلان حالة الطوارئ.

وأشار الرئيس إلى أن الأعضاء الجمهوريين بمجلس النواب صوتوا "بشكل كاسح" ضد مشروع القانون .

وقال ترامب إن الديمقراطيين في حالة إنكار بشأن "حالة الطوارئ الوطنية الهائلة" على الحدود "ومشروع القانون سيضع الأمريكيين في خطر"

وأعلن ترامب حالة طوارئ وطنية بشأن الحدود من أجل أن يكون قادرا على الحصول على تمويل لبناء جدار على الحدود مع المكسيك.

ولا يوجد أي مؤشر على أغلبية كبيرة في الكونجرس ما يعني أن اعتراض ترامب "الفيتو" من المرجح أن يظل ساريا.