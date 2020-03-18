الضرائب: مبادرة السيارات المتنقلة مجانية لتذليل العقبات أمام الممولين خلال تقديم الإقرارات

قال محمود صقر، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب، إن «السيارات المتنقلة» مبادرة جديدة لمساعدة الممولين في فتح حساب وتقديم الإقرارات الضريبية خطوة بخطوة.

وأضاف، في لقاء مباشر ببرنامج «المواجهة» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أن مبادرة «السيارات المتنقلة» مجانية في سبيل تذليل العقبات أمام الممولين في تسديد الإقرارات الضريبية.

وأكد أن هذه الإجراءات تعود بالالتزام على الممولين حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، إذ تحرص المصلحة على تحمل المخالفات باعتبار المتقدم أحد عملائها، موضحًا أن عدم تقرير الإقرار يسبب مشكلة للمولين.

وذكر أن قانون 206 الخاص بقانون الإجراءات الضريبية الموحد، حدد غرامات عدم تقديم الإقرارات الضريبية بقيمة تصل من ثلاثة إلى 50 ألفًا بعد الـ60 يومًا الأولى بعد التاريخ المحدد لتقديم الإقرار، وغرامة من 50 ألفًا إلى 2 مليون جنيه إذا تجاوزت الـ60 يومًا التالية

وكان رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، قد أعلن عن مبادرة المصلحة بالتيسير على الممولين وتقديم الدعم لهم أثناء موسم تقديم الإقرارات إلكترونيًا من خلال توفير سيارات متنقلة لتقديم التوعية للممولين والدعم المجاني لهم لمساعدتهم في تقديم إقراراتهم إلكترونيًا، وتعد هذه المبادرة سابقة هي الأولى من نوعها التي تقوم بها مصلحة الضرائب بناء على توجيهات من وزير المالية.

https://youtu.be/E-RnTG5VonQ