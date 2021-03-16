تقرير: استثمارت تسلا في مصنع برلين تقترب من 6 مليارات يورو

ذكرت تقارير إعلامية، أن شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا استثمرت حوالي 8ر5 مليار يورو (9ر6 مليار دولار) في أول مصنع لها بأوروبا والذي تقيمه بالقرب من العاصمة الألمانية برلين.



وفي حين لم تكشف الشركة الأمريكية عن قيمة استثماراتها في المصنع الألماني قال متحدث باسم وزارة الاقتصاد في ولاية براندنبورج الألمانية التي يقام فيها المصنع العملاق إن الأرقام التي بثتها قناة "زد.دي.إف" التلفزيونية الألمانية في برنامجها "فورنتال 21" اليوم الثلاثاء صحيحة.



ومن المتوقع أن يبدأ المصنع الإنتاج خلال يوليو المقبل بطاقة إنتاجية تبلغ 500 ألف سيارة سنويا، كما يرغب إيلون ماسك الرئيس التنفيذي للشركة في إقامة مصنع عملاق لإنتاج خلايا بطاريات السيارات الكهربائية في موقع مصنع السيارات بالقرب من برلين.



ومن المنتظر أن ينتج مصنع البطاريات نوعا جديدا من الخلايا بقدرة تبلغ 6 أمثال قدرة البطاريات الحالية باستخدام أقطاب كهربائية تشغل مساحة أقل كثيرا وتستهلك طاقة أقل من البطاريات الحالية.