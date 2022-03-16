بوتين ينتقد الغرب بشدة ويشير إلى أن هدفه ليس احتلال أوكرانيا

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب بدفع أوكرانيا إلى إطالة أمد سفك الدماء، وذلك بعد نحو ثلاثة أسابيع من بدء موسكو غزوها لأوكرانيا.

وقال بوتين في اجتماع بالعاصمة موسكو، اليوم الأربعاء، تناول الوضع الاجتماعي والاقتصادي في روسيا، إن الحكومات الغربية قدمت لأوكرانيا الأسلحة والمعلومات، ومرتزقة. ورغم ذلك، لن تسمح موسكو لأوكرانيا بأن تصبح أرضا للعدوان على روسيا.

ودافع بوتين عن غزو روسيا لجارتها قائلا: "نفدت جميع الخيارات الدبلوماسية".

وشدد الرئيس على أن وجود القوات الروسية قرب كييف، أو مدن أخرى، لا يعني أن هذه القوات تريد احتلال أوكرانيا، مضيفا "ليس لنا هدف كهذا".

ورد الغرب على الحرب الروسية بفرض عقوبات غير مسبوقة على موسكو، لكن بوتين قال إن الاقتصاد الروسي سيتكيف مع الإجراءات، وذكر أن "خطة الحرب الاقتصادية الخاطفة ضد روسيا" لم تؤت ثمارها، فيما تعهد لشعبه بتقديم المساعدة.

وقال بوتين في خطاب لمواطني الدول الغربية: "إذا حاولوا الآن إقناعكم بقوة أن المصاعب التي يواجهونها هي نتيجة لخطوات عدوانية من روسيا، وأن القتال ضد تهديد روسي وهمي لا بد أن يتم دفع تكلفته من جيوبكم.. فهذه كذبة".