تزايد المخاوف من تخلف روسيا عن سداد ديونها

تقترب روسيا من التخلف عن سداد ديونها بالعملات الأجنبية لأول مرة منذ أكثر من 100 سنة في ظل خطة روسيا لسداد فوائد سنداتها الدولارية بالروبل، ردا على العقوبات الدولية عليها بسبب غزوها لأوكرانيا.

وفي حين بدأت روسيا إجراءات سداد فوائد إصداري سندات بقيمة 117 مليون دولار مستحقة اليوم الأربعاء، قال أنطون سيلوانوف إن هناك مخاطر تهدد استمرار تحويل الدولارات إلى خارج البلاد لسداد مستحقات الدائنين.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن روسيا أرسلت تعليمات بسداد هذه الفوائد إلى البنك الأمريكي الذي يتولى هذا الأمر عادة، لكن وزارة المالية لم تتلق تأكيدا أو رفضا للعملية من جانب البنك، بحسب الوزير.

وإذا لم يتم التحويل، فإنه سيتم سداد قيمة الفوائد بالروبل الروسي، بحسب تصريحات للوزير في وقت سابق من الأسبوع الحالي.

كان البنك المركزي الروسي قد حظر في مطلع صرف العائد للأجانب الذين يمتلكون سندات روسية مقومة بالروبل والمعروفة باسم "أو.إف.زد" فيما وصفها بأنها خطوة مؤقتة تستهدف دعم الأسواق في أعقاب العقوبات الدولية على روسيا.

وأصدر بنك روسيا المركزي تعليماته للمودعين والسجلات كجزء من مجموعة الإجراءات التي تم الإعلان عنها هذا الأسبوع و تضمنت تجميد مبيعات الأجانب للأوراق المالية الروسية، وهو ما يعني حرمان للمستثمرين الأجانب الذين تصل قيمة ممتلكتاهم من السندات الروسية إلى حوالي 3 تريليونات روبل (29 مليار دولار) حتى بداية شباط/فبراير الحصول على العائد على هذه الاستثمارات المحظور بيعها أيضا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أصدر مرسوما في الأسبوع الماضي يقضي بدفع مستحقات حملة السندات الروسية من الدول المعادية لبلاده بالروبل الروسي، وليس بالدولار.

وفي الأسبوع الماضي انضم صندوق النقد الدولي إلى مجموعة متنامية من الجهات العالمية التي تحذر من خطر عجز روسيا عن سداد التزاماتها المالية عقب غزوها لأوكرانيا.

وقالت مديرة صندوق النقد كريستالينا جورجيفا قولها للصحفيين يوم الخميس الماضي إن عجزا روسيا عن سداد الديون لم يعد "حدثا بعيد الاحتمال".

وقالت: "لا يتعلق الأمر بأن روسيا ليس لديها أموال، بل لأن روسيا لا يمكن أن تستخدم هذه الأموال"، مضيفة أن العقوبات غير المسبوقة على البلاد ستجعل من الصعب عليها تحويل أصول الاحتياط الخاصة بها لدى صندوق النقد والمعروفة باسم حقوق السحب الخاصة إلى نقد.