افتتاح الدورة الـ6 للمهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب بالأقصر

افتتحت مساء اليوم /الثلاثاء/ فعاليات الدورة السادسة من المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب بقصر ثقافة الأقصر، والتي حملت اسم المخرج الكبير خالد جلال تحت شعار (إبداع متنوع في الجمهورية الجديدة)، وتستمر حتى 20 من مارس الجاري، بمشاركة فرق ومسرحيين من 12 دولة عربية وأجنبية، برعاية وزارة الثقافة وجامعة الأقصر، ومؤسسة مصر الخير، وهيئة تنشيط السياحة ومؤسسة حراء ودار حابى للنشر والتوزيع.

وقامت إدارة المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب، برئاسة الناقد الفني هيثم الهواري، بتكريم الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، لدوره في تنشيط الحركة الفنية والثقافية وإنجاح المهرجان.

وفي كلمته في الحفل، رحب رئيس جامعة الأقصر بالحضور موجها الشكر للناقد الفني هيثم الهواري، رئيس المهرجان، معربا عن سعادته بمشاركة الجامعة في المهرجان، والذي يأتي تنفيذا لبرتوكول تم توقعيه مع إدارة المهرجان العام الماضي، مؤكدا أن المشاركة تأتي تماشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام بالفنون لدورها الفعال في نشر الوعي كقوة ناعمة قادرة على تصحيح الكثير من المفاهيم والأفكار المغلوطة لدى الشباب في الجمهورية الجديدة.

وأضاف الدكتور محجوب، أنه إيمانا بدور الجامعة في جعل الشباب أكثر الفئات قدرة على التعامل مع المتغيرات الراهنة، سعت الجامعة لدعم المهرجان لما يقدمه من اهتمام وصقل لمواهب الشباب خاصة في جنوب الصعيد، وكذلك إقامة عدد من الفعاليات والورش التدريبية لدعم وصقل مواهب طلاب الجامعة ونشر الوعي الثقافي في مختلف المجالات الفنية والثقافية، وذلك من خلال الأنشطة والفعاليات التي سيقيمها المهرجان مما يتيح لطلاب جامعة الأقصر الحصول على خبرات عديدة من خلال التدريب والاحتكاك بثقافات مختلفة.

وأكد رئيس جامعة الأقصر، أن المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب، حقق نجاحا كبيرا خلال الدورات السابقة من خلال دعمه واكتشافه للمواهب الشبابية في محافظات الصعيد فضلا عن تقديمه العديد من الفعاليات الفنية في القرى والنجوع مما يساهم في إعادة تشكيل الوعي لدى الأهالي.