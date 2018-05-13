إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالصف

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أصيب 4 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بالجسد إثر حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق بدائرة مركز شرطة الصف، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من الإدارة العامة للنجدة، يفيد بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق بدائرة مركز شرطة الصف، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين وقوع حادث انقلاب ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بالجسد، نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما قام رجال المرور برفع حطام الحادث من نهر الطريق وإعادة حركة السير إلى طبيعتها.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.