الحرية والتغيير: تشكيل الحكومة السودانية الجديدة خلال شهر رمضان

أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان، قبل قليل، أنه سيتم توقيع اتفاق نهائي وتشكيل حكومة في السودان خلال شهر رمضان.

وأوضحت قوى الحرية والتغيير، أن قوى الاتفاق الإطاري ستجتمع يوم الأحد المقبل لتحديد مواعيد استكمال العملية السياسية، وفقا لما نشرته شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وأضافت: "نتجه لعقد ورشة للإصلاح الأمني والعسكري منتصف الأسبوع المقبل".

وانعقد مساء أمس الأربعاء ببيت الضيافة في السودان، اجتماع موسع لمناقشة سير العملية السياسية في البلاد.

وضمّ الاجتماع رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ونائب رئيس مجلس السيادة وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو، والقوى المدنية الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري، وسفراء وممثلي الآلية الثلاثية والرباعية والاتحاد الأوروبي.