وزراء خارجية التعاون الإسلامي يبحثون في نواكشوط الاعتداءات الإسرائيلية

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افتتحت بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، اليوم الخميس، أشغال الدورة الـ49 لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي.

ويبحث المجتمعون جملة من الملفات أبرزها قضية فلسطين والقدس في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وأفغانستان وأوضاع الاقليات المسلمة في الصين وميانمار.

كما يناقشون الوضع في مالي ومنطقة الساحل الأفريقي ومكافحة الإرهاب والتطرف.

وحضر الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني جلسة افتتاح هذه الدورة إلى جانب وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان ووزير خارجية باكستان بيلاوال بوتو والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه.

واتهم وزير خارجية باكستان الحكومة الهندية بالتمادي في انتهاكات حقوق الإنسان بحق الأغلبية المسلمة في إقليم جامو وكشمير الواقع تحت سيطرتها.

ودعا الوزير بيلاوال بوتو، في كلمة خلال الافتتاح، إلى ادانة واسعة لممارسات الهند ضد المسلمين في هذا الإقليم.