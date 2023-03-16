محافظ كفر الشيخ يقرر تكريم الأم المثالية على مستوى الجمهورية

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هنأ اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، هدى عبداللطيف محمود مصطفى، الأم المثالية على مستوى الجمهورية؛ لفوزها بلقب الأم المثالية، موجها الشكر لها ولأسرتها وأبنائها الـ4 أطباء، مشيرة إلى أن المحافظة زادها شرفا لحصولها على لقب الأم المثالية، وأنه سيكرمها لأنها تستحق التكريم، وهذا شرف لكل أبناء المحافظة.

وأعلنت وزارة التضامن، فوز الأم المثالية عل مستوى الجمهورية، وكان لمحافظة كفر الشيخ المركز الأول على مستوى الجمهورية.

وأعربت هدى عبداللطيف محمود مصطفى، الأم المثالية على مستوى الجمهورية، أنها سعيدة جدا بفوزها بالأم المثالية.

وأكدت أنها لم تصدق حتى الآن أنها فازت بلقب الأم المثالية، مؤكدة أنها مارست دورها كأم لأبنائها الأربعة، والتي تفتخر بتخرجهم، فهم جميعا أطباء.

وأوضحت أنها لم تتقدم ولكن أبناؤها هم من قدموا أوراقها، وأنها فوجئت بذلك وأنها مارست دورها كأي أم مصرية.