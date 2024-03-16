«الشروق» تكشف موعد عودة حسين الشحات من الإصابة

كشف مصدر في منتخب مصر مدة غياب حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، وذلك بعدما تعرض لإصابة خلال معسكر الفراعنة.

ويستعد منتخبنا الوطني لخوض بطولة «كأس العاصمة الإدارية» الودية التي ستقام في القاهرة بمشاركة كرواتيا ونيوزيلندا وتونس حتى يوم 26 مارس الجاري.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ الشروق إن إصابة حسين الشحات لن تستغرق أكثر من 5 أيام، حيث سيكون جاهزًا للمباريات بعد 3 أو 5 أيام ولكن جهاز منتخب مصر بقيادة حسام حسن، فضّل إراحته وعدم المجازفة به، حفاظًا على سلامته.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن إصابة حسين الشحات بآلام عضلية خلال عمليات الإحماء بالمران أثبتت إصابته بتقلص عضلي بالعضلات الخلفية.