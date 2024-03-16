معارضو بوتين يواجهون تهديدات وسط استمرار الانتخابات الرئاسية الروسية

تتواصل الانتخابات الرئاسية في روسيا، اليوم السبت، وألقت الحرب في أوكرانيا بظلالها عليها، فيما تم استبعاد مرشحي المعارضة.

وأعلنت مفوضية الانتخابات الروسية المركزية عن تخطي نسبة إقبال الناخبين 50 % بحلول بعد الظهر من اليوم الثاني من الأيام الثلاثة للانتخابات. إلا أن مراقبين أشاروا إلى وجود أدلة على التزوير والتلاعب، فيما ذكرت تقارير أنه تم دفع موظفي الدولة على نحو خاص للتصويت الجماعي.

وأفاد معارضو بوتين في موسكو بتلقي رسائل تهديد قبل احتجاج مزمع غدا الأحد.

وقال نيكولاي بولاييف نائب رئيس مفوضية الانتخابات أنه بحلول الساعة 1600 في موسكو (1300 بتوقيت جرينتش) من اليوم السبت أدلى أكثر من نصف من يحق لهم التصويت بأصواتهم في مراكز الاقتراع أو عبر الإنترنت، بحسب وكالة أنباء "إنترفاكس".

ويعتبر معدل الإقبال رقما مهما بالنسبة للكرملين حتى يتسنى للرئيس فلاديمير بوتين في النهاية إظهار أن أغلبية السكان تؤيده وتؤيد حربه ضد أوكرانيا.

وبحسب بيانات من مؤسسات استطلاع الرأي التابعة للدولة يهدف الكرملين إلى الوصول إلى إقبال يتجاوز 70 %.

ونشرت مئات الشركات صورا جماعية لموظفيها أمام لجان الاقتراع عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأظهرت مقاطع مصورة أشخاصا يتم نقلهم على متن حافلات إلى مراكز الاقتراع.

كما تم تداول تقارير عن ضغط شديد على الأوكرانيين الذين يفترض أن يشاركوا في التصويت في المناطق الأوكرانية التي تحتلها روسيا، الذي يعتبر غير شرعي بموجب القانون الدولي ولذلك لا يعترف به خارج روسيا.

ومن المقرر أن يستمر التصويت حتى الساعة 1800 بتوقيت جرينتش من غد الأحد. وهناك ثلاثة منافسين لبوتين، وهو ما يضفي على الانتخابات مظهرا زائفا من المصداقية، حيث لا تتوفر أمامهم أي فرصة للفوز فحسب، بل هم أيضا لديهم وجهات نظر سياسية مؤيدة للكرملين ويظهرون عادة التأييد لبوتين.

وينظر إلى الانتخابات الرئاسية، التي تستمر حتى مساء غد الأحد من قبل بعض شرائح الشعب الروسي على أنها غير ديمقراطية على الإطلاق وتهدف إلى احتفاظ بوتين بالسلطة، وسط الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وتم رصد احتجاجات معزولة في اليوم الأول من التصويت أمس الجمعة، وفي بعض مراكز الاقتراع سكب رجال ونساء طلاء داخل صناديق الاقتراع أو أضرموا حرائق صغيرة. وتم القبض على عدة أشخاص.