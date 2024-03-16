أجاب الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية سابقا، عن حكم ارتداء الشباب أدوات التزيين مثل الحظاظة أو الخاتم.



وقال خلال حلقة برنامج «نور الدين» على القناة الأولى، عُرضت اليوم السبت: «الخاتم حلال، والنبي صلى الله عليه وسلم تختَّم بالخاتم وألف في ذلك الإمام البيهقي أين كان يضع خاتمه».



وأضاف أنه لا يعرف «الحظاظة» التي سئل عنها، متابعا: «أنا معرفش إيه الحظاظة دي، لكن اسمها كفاية، هي جاية يعني من الحظ.. يعني الشخص بيجيب حاجة ويحطها علشان تجلب له الحظ.. ده مش عندنا».



وتابع: «مفيش عندنا حظاظة.. الحظ هو قدر الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعطي الحظوظ للناس».





