 ما حكم ارتداء الشباب للخاتم والحظاظة؟.. علي جمعة يجيب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ما حكم ارتداء الشباب للخاتم والحظاظة؟.. علي جمعة يجيب

أحمد علاء
نشر في: السبت 16 مارس 2024 - 5:08 م | آخر تحديث: السبت 16 مارس 2024 - 5:08 م
أجاب الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية سابقا، عن حكم ارتداء الشباب أدوات التزيين مثل الحظاظة أو الخاتم.

وقال خلال حلقة برنامج «نور الدين» على القناة الأولى، عُرضت اليوم السبت: «الخاتم حلال، والنبي صلى الله عليه وسلم تختَّم بالخاتم وألف في ذلك الإمام البيهقي أين كان يضع خاتمه».

وأضاف أنه لا يعرف «الحظاظة» التي سئل عنها، متابعا: «أنا معرفش إيه الحظاظة دي، لكن اسمها كفاية، هي جاية يعني من الحظ.. يعني الشخص بيجيب حاجة ويحطها علشان تجلب له الحظ.. ده مش عندنا».

وتابع: «مفيش عندنا حظاظة.. الحظ هو قدر الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعطي الحظوظ للناس».



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