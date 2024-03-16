سنغافورة: القبض على سائق شاحنة بعد اصطدامه بجسر في الحي الصيني

ألقت السلطات في سنغافورة القبض على سائق شاحنة، بعد أن اصطدمت رافعة شاحنته بجسر علوي في الحي الصيني، بمدينة سنغافورة.



وقالت الشرطة، إنها تم إبلاغها بالحادث الذي وقع في شارع "تونج سين" باتجاه شارع "هيل ستريت"، في حوالي الساعة (11:10) صباحا (بالتوقيت المحلي)، وأن السائق (46 عاما) أصيب بجروح طفيفة جراء الحادث، بحسب صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية.



وقالت قوة الدفاع المدني السنغافورية، إن السائق رفض أن يتم نقله إلى المستشفى.



وألقت الشرطة القبض على السائق بعد ذلك، بتهمة قيادة شاحنة يتجاوز ارتفاعها الإجمالي 5ر4 متر بدون مرافقة الشرطة.