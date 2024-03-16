جاسر بهجت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة Melee: نمتلك محفظة أصول بـ40 مليار جنيه ونستثمر في 5 قطاعات

• هدفنا تقديم منتج عقارى بمواصفات عالمية وندرس عدة أسوق خارجية

• نخطط للوصول بحجم محفظة الشركة إلى ١٠٠ مليار جنيه خلال ٥ سنوات

• مشروع Nmq غرب القاهرة يوفر منتجا عقاريا ذات علامة تجارية تحتاجه السوق

تستهدف شركة Melee تحقيق مبيعات تعاقدية خلال العام الجارى بقيمة ٧ مليارات جنيه بشكل مبدئى وقد تصل إلى 12 مليار جنيه مع نهاية العام فى حال الدخول بمشروعات جديدة، بحسب تصريحات جاسر بهجت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة.

أضاف بهجت فى حوار لــ«مال وأعمال ــ الشروق» أن الشركة هدفها تقديم منتج عقارى بمواصفات عالمية فى السوق المصرية بدعم من محفظة أصول تجاوزت ٤٠ مليار جنيه بنهاية العام الجارى 2023 بالتزامن مع اقتناص الفرص المتاحة فى الأسواق الخارجية.

تابع: إن خطط عمل الشركة فى السوق المصرية تتضمن ٥ محاور هى التطوير العقارى بأنشطته المختلفة والضيافة والفندقة من خلال شركة متخصصة تعاقدت بالفعل مع سلسلة ماريوت العالمية لتدشين عدد من الفنادق، كما تمتلك الشركة سابقة أعمال فى هذا المجال منها سلسلة فنادق Kynd للضيافة التابعة للشركة وتضم فندق Kynd 01 ــ تم تشغيله فعليًا بمشروع جايا الذى تطوره شركة الأهلى ــ صبور برأس الحكمة بمنطقة الساحل الشمالى ويعد أول فندق من سلسلة Kynd ــ كعلامة تجارية فندقية جديدة تتوافر بها كل مميزات العلامات الفندقية العالمية.

ويتمثل المحور الرابع فى نشاط الترفيه من خلال مشاركات مع شركات إماراتية، والمحور الخامس هو الاستثمار فى التعليم والذى يتمثل فى تأسيس شركة مسار لتطوير عدد من المدارس المتخصصة.

أضاف أن نشاط التطوير العقارى يأتى على رأس أولويات Melee، حيث بدأت بالفعل استغلال مجموعة من الأراضى والأصول المملوكة لمجموعة الأهلى صبور، من خلال إعادة التطوير بفكر جديد ومواصفات عالمية مبتكرة يتماشى مع المتغيرات التى تشهدها السوق العقارية، موضحأ أن الشركة تعد المطور لكل الأصول غير السكنية التى تمتلكها «الأهلى صبور» باعتبارها شريكا رئيسيا بالشركة.

وبحسب جاسر بهجت بدأت الشركة نشاطها فى السوق المصرية فى أكتوبر 2023 وبدأ التأسيس لها منذ عام ونصف بحجم محفظة تبلغ ٣٧ مليار جنيه، وتجاوزت الـ ٤٠ مليار جنيه فى الوقت الحالى.

«هدفنا الوصول بحجم محفظة الشركة إلى ١٠٠ مليار جنيه خلال ٥ سنوات فى ضوء حجم الأعمال الجارية وأيضا التوسعات المرتقبة لمجموعة الأهلى صبور»، قال بهجت، موضحا أن الشركة لا تهدف للتوسع بقدر تركيزها على تقديم قيمة مضافة للسوق العقارية وخلق علاقة ممتدة مع العملاء.

وتأسست Melee برأسمال ١٠٠ مليون جنيه بالشراكة ما بين شركة الأهلى صبور ورجل الأعمال جاسر بهجت وشركاء آخرين.

تابع: تضم محفظة الشركة حاليًا ٦ قطع أراضٍ ذات نشاط إدارى تجارى فى التجمع الخامس شرق القاهرة بالشراكة مع الأهلى صبور، بدأت بالفعل فى تطوير أول مشروع باستثمارات ٢٥٠ ــ ٣٠٠ مليون جنيه، بالإضافة إلى مشروع Nmq عمرانى متكامل فى الشيخ زايد غرب القاهرة «على مساحة ٦٦ فدانا باستثمارات ٧ مليارات جنيه وإيرادات متوقعة ما بين ١٩ ــ ٢٠ مليار جنيه، ويضم وحدات سكنية فاخرة ذات علامة تجارية وفندق بإدارة شركة ماريوت العالمية، بجانب وحدات إدارية وتجارية وطبية وهو أبرز مشروعات الشركة فى الوقت الحالى.

أوضح بهجت أن مشروع Nmq تم تخصيصه لتوفير منتج عقارى ذات علامة تجارية وهو منتج تحتاج إليه السوق المصرية، مضيفا أن المشروع منذ طرحه حقق مبيعات تقارب ٢ مليار جنيه من طرح ٨٪ فقط من المشروع للبيع كتجربة، وسوف تبدأ عمليات التنفيذ بالمشروع بنهاية العام الجارى 2024.

ويرى بهجت أن السوق المصرية بحاجة إلى الشقق الفندقية Branded Residences، التوقعات تشير إلى وجود طلب كبير على هذا المنتج فى ظل خطة مصر الطموحة لاستقبال ٣٠ مليون سائح ومع عدم توافر استثمارات قادرة على إقامة ١٥٠ ألف غرفة فندقية خلال ١٠ سنوات بسبب ندرة الأراضى المتاحة لهذا الغرض، فإن الحل يتمثل فى توفير شقق فندقية تلبى الطلب المتوقع وتلائم احتياجات المشترى الأجنبى والمقيم بالخارج، كما أن هذ المنتج يتيح للمطور طرحها للبيع بأعلى سعر بما يمكنه من تغطية أى مخاطر فى التكلفة لمشروعاتها.

أشار بهجت إلى أن الأصول العقارية المغلقة فى القاهرة وخاصة منطقة وسط البلد تمثل ثروة يمكن إعادة استغلالها فى توفير الشقق الفندقية وبيعها بالعملة الأجنبية للمشترين بالخارج، خاصة وأن الاتجاه العالمى يفضل الفنادق الصغيرة مع خدمة عالية الجودة تمنح المزيد من الخصوصية.

وعن خطة الشركة للتوجه للأسواق الخارجية، قال بهجت إن Melee تدرس أسواق السعودية والإمارات والعراق وسلطنة عمان فى النشاط الفندقى والرياضى والتجارى والفرصة الأنسب سيتم التعاقد عليها لتقوم Melee بدور الإدارة والتشغيل لها، موضحا أن السوق السعودية تضم عددا ضخما من الفنادق الصغيرة ٢٠ ــ ٣٠ غرفة والتى تحتاج إلى إعادة تأهيل وتطوير تتماشى مع الطلب المتزايد على المملكة وهو ما يمثل فرصة للشركة جارٍ دراساتها.

وبالنسبة لمستهدفات الشركة لعام ٢٠٢٤، قال بهجت ندرس حاليا عددًا من المشروعات بالمشاركة مع الأهلى صبور ومستثمرين آخرين، ما بين السخنة والتجمع الخامس، موضحا أن مشروع السخنة سكنى سياحى فى حين تقتصر مشروعات الأهلى صبور على الأنشطة غير السكنية.

تابع: هدفنا تطوير مشروعات بمساحات صغيرة ما بين ٥٠ ــ ٦٠ فدانا لتوفير منتج عالى الجودة ذات علامة تجارية ليكون مكملا لنشاط مجموعة الأهلى صبور وليس منافسا له.

وقال بهجت إن المتغيرات الاقتصادية المتلاحقة قد تكون عائقا أمام البعض فى النمو والتوسع، ولكنها تمثل فرصة للمطور الجاد ومن يمتلك الرؤية والفكر لتحقيق قفزات فى السوق وتقديم نموذج جديد مبتكر يمثل قيمة مضافة واستثمارية للسوق.