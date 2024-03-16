شيرين رضا ترد على الفنانة أحلام ضد اتهامات إهانة الأذان: هي بتشتغل في الكوافير! ‏

ردت الفنانة شيرين رضا، على تصريحات الفنانة أحلام التي هاجمتها بسبب تصريحات سابقة لها اعتبرها البعض ‏إهانة للأذان‎.‎

وكانت الفنانة الإماراتية قد علقت على تصريحات الفنانة شيرين رضا التي وصفت خلالها صوت مؤذن بـ«الجعير»، ‏حيث قالت أحلام تعليقا على وصفها‎ ‎‏«امسكوني ودي انتفها، حسبي الله عليك».‏

وسخرت خلال لقاء لبرنامج «العرافة» مع الإعلامية بسمة وهبة، المذاع على شاشة «النهار» مساء السبت، من ‏التصريحات قائلة: «ليه هي بتشتغل في الكوافير! شكلها فاضية معندهاش حاجة تعملها، هي تعرفني منين علشان ‏تنتفني ولا لأ! أنتي مالك هو أنتي تعرفي المؤذن».‏

وأبدت استغرابها من الاتهامات الموجهة إليها حول إهانة الأذان، متسائلة:«هل أنا بني آدمة متخلفة عقليا علشان أشتم ‏الأذان؟»، موضحة أنها لم تهن الأذان؛ بل وصفت صوت المؤذن بـ «الجعير»، قائلة:«جعير مش شتيمة على فكرة، ده ‏وصف لصوته».‏

وحول عدم مناسبة الوصف لرجل دين، قالت شيرين: «المؤذن لازم بردو يحترم الدين، لأن أحلى حاجة في الدنيا ‏الأذان لما يكون بصوت حلو، لكن هو صوته كان وحش»، لافتة أنها حاولت تسجيل صوت مؤذن أثناء رحلتها الأخيرة ‏من دولة الكويت لكن الهاتف لم يكن معها حينها.‏

وأوضحت أن صوت المؤذن كان جميلاً للغاية لدرجة أنه أثار مشاعرها، قائلة:«لو تسمعموا صوت الأذان بجد بتقشعري، ‏لازم لما تسمعي الأذان تقشعري وتحسي بحاجة حلوة مش تتضايقي من الصوت، الرسول عليه السلام مكنش بيأذن ‏بصوته وجلب أحسن صوت في الدنيا يأذن، أنا مغلطتش وده المفروض أنه يحصل». ‏