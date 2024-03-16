شيرين رضا ترد على الفنانة أحلام ضد اتهامات إهانة الأذان: هي بتشتغل في الكوافير! ‏

ردت الفنانة شيرين رضا، على تصريحات الفنانة أحلام التي هاجمتها بسبب تصريحات سابقة لها اعتبرها البعض إهانة للأذان.
وكانت الفنانة الإماراتية قد علقت على تصريحات الفنانة شيرين رضا التي وصفت خلالها صوت مؤذن بـ«الجعير»، حيث قالت أحلام تعليقا على وصفها «امسكوني ودي انتفها، حسبي الله عليك».
وسخرت خلال لقاء لبرنامج «العرافة» مع الإعلامية بسمة وهبة، المذاع على شاشة «النهار» مساء السبت، من التصريحات قائلة: «ليه هي بتشتغل في الكوافير! شكلها فاضية معندهاش حاجة تعملها، هي تعرفني منين علشان تنتفني ولا لأ! أنتي مالك هو أنتي تعرفي المؤذن».
وأبدت استغرابها من الاتهامات الموجهة إليها حول إهانة الأذان، متسائلة:«هل أنا بني آدمة متخلفة عقليا علشان أشتم الأذان؟»، موضحة أنها لم تهن الأذان؛ بل وصفت صوت المؤذن بـ «الجعير»، قائلة:«جعير مش شتيمة على فكرة، ده وصف لصوته».
وحول عدم مناسبة الوصف لرجل دين، قالت شيرين: «المؤذن لازم بردو يحترم الدين، لأن أحلى حاجة في الدنيا الأذان لما يكون بصوت حلو، لكن هو صوته كان وحش»، لافتة أنها حاولت تسجيل صوت مؤذن أثناء رحلتها الأخيرة من دولة الكويت لكن الهاتف لم يكن معها حينها.
وأوضحت أن صوت المؤذن كان جميلاً للغاية لدرجة أنه أثار مشاعرها، قائلة:«لو تسمعموا صوت الأذان بجد بتقشعري، لازم لما تسمعي الأذان تقشعري وتحسي بحاجة حلوة مش تتضايقي من الصوت، الرسول عليه السلام مكنش بيأذن بصوته وجلب أحسن صوت في الدنيا يأذن، أنا مغلطتش وده المفروض أنه يحصل».