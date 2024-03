الفنان خالد عبد الله: الدعوة لوقف إطلاق النار في غزة على السجادة الحمراء شجاعة

على مؤيدي إسرائيل أن يشعروا بوجع غزة

غزة محاصرة منذ 17 عاما بالحرب والحصار والتجويع

عدم وقف إطلاق النار في غزة فشل للضمير العالمي



قال الممثل البريطاني ذو الأصول المصرية خالد عبدالله، إن قيام العديد من الممثلين بالدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة، من فوق السجادة الحمراء خلال فعاليات الأوسكار، "تعتبر شجاعة".

وأضاف أن تصنيف من يدعون لوقف إطلاق النار "سخافات"، تقوم بها الأطراف المنحازة للكيان الصهيوني، قائلا: "إنه أمر سخيف بين كل هذه الأرقام وفظاعة المشاهد أن يصمت الممثل ولا يتحلى بالشجاعة ويتحدث أمام الجميع".

وأكد عبد الله في حواره مع موقع "ميدل إيست آي البريطاني Middle East Eye"، أنه يجب على مؤيدي إسرائيل أن يبادروا في فهم ما يجرى ويشعروا بوجع غزة، ويتوقفوا عن تصنيف من يطالبون بوقف إطلاق النار بأنهم إرهابيون أو معادون للسامية، مشيرًا إلى أن غزة محاصرة منذ 17 عاما بالحرب والحصار والتجويع، ولم يتحدث أحد إلا بعد اندلاع الحرب الأخيرة.

وشدد على ضرورة أن "تجد مساحتك الشخصية للتحدث علناً دون أن يتم الحكم عليك، لأنه أمر صعب للغاية"، منتقدًا تشويه صورة العرب والحكم عليهم من وجهة النظر الإسرائيلية، قائلا: "أن تكون عربياً في هذا العالم، تحتاج لاستيعاب هذا التفاوت الأساسي في الطريقة التي يتم بها تقييم حياتك"، مؤكدًا ضرورة احترام حياة أي طفل وأن يستحق عالمًا تكون فيه كرامته وحقه في الحياة مقدسين.

وأضاف خالد عبدالله، أنه يشعر بالخوف والقلق كلما تذكر عدد القتلى خاصة من الأطفال الفلسطينيين حتى أن أبنائه شعروا بالخوف وصعوبة النوم حين سمعوا هذه الأنباء المفزعة، موضحًا أنه يدرك حجم معاناة الفلسطينيين منذ أن كان طفلاً، ولا تزال تتكرر مجددًا، منتقدًا عدم اهتمام العالم بما يحدث في غزة وقتل الاحتلال أكثر من 13 ألف طفل فلسطيني، واعتبار فكرة وقف إطلاق النار "أمر مثير للجدل" بينما هو فشل للضمير العالمي.

وتساءل عبد الله عن حال الطفل الذي يستيقظ في المستشفى ويجد نفسه بدون أهل "إذا كانت هذه بداية تجربة طفولتهم، فماذا سيفعلون في مستقبلهم"، منتقدًا ما يحدث في العالم من صمت وتزييف للحقائق، وتصنيف البعض بأنهم معاديون للسامية وعدم سماع أصواتهم، وبالتالي لا يجدون مساحة شخصية للتحدث علنًا دون الحكم عليهم.

• اوقفوا إطلاق النار

وظهر النجم البريطاني المصري، خالد عبد الله، في الفترة الأخيرة في أكثر من حدث عالمي أبرزهم العرض الخاص لمسلسل "التاج – The crown" في لندن، وحفل توزيع جوائز "إيمي" و"جولدن جلوب".

وفي نوفمبر 2023 استغل تواجده على السجادة الحمراء للعرض الخاص لمسلسل "ذا كراون" وتواجد عدسات كاميرات القنوات الإخبارية، ورفع يديه أمام الكاميرا بعد أن كتب عليها رسالة بالإنجليزية "اوقفوا إطلاق النار".

وحرص في أغلب الحفلات على الظهور وهو يتضامن مع غزة بوضع دبابيس على هيئة "حمامة سلام" تحمل شعار "أوقفوا إطلاق النار"، وخلال وقفات أخرى استخدم عبارات كتبها بحبر أسود على يده جاء في مضمونها "أوقفوا إطلاق النار".

وكان لظهوره في مختلف المناسبات على السجادة الحمراء أثرا مدويا؛ حيث صنع دعمه لشعب غزة عناوين في الصحف؛ تدعو الاحتلال لوقف إطلاق النار، ومناشدات قوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي بإنهاء الاحتلال الصهيوني مجازره وجرائمه في غزة.

ولعب النجم العالمي خالد عبد الله، دور شخصية "دودي الفايد" نجل رجل الأعمال المصري الراحل الملياردير محمد الفايد، والذي كان على علاقة عاطفية مع الأميرة ديانا قبل وفاة الثنائي في حادث سيارة عام 1997، في مسلسل نتفليكس The crown.

• الممثل خالد عبد الله: رمضان فرصة لتذكيرنا بالمجاعة في غزة

وكان الممثل البريطاني ذو الأصول المصرية خالد عبد الله، قد وجه رسالة دعم للشعب الفلسطيني عبر حسابه على منصة "إكس"، معتبرا دخول شهر رمضان مناسبة للتذكير بمعاناة الفلسطينيين في قطاع غزة وإنقاذهم من الجوع.

وكتب يقول: "أتوقع أن يستخدم المليارات في جميع أنحاء العالم غزة كمثال لشرح رمضان لأطفالهم. لا أستطيع أن أشرح لك كم يؤلمني ذلك".

It’s the first day of Ramadan. As #Gaza is starved and put into famine never have I felt more acutely what I was told, as a child, fasting is about: to understand and feel what those less fortunate than you are going through. Around the world I expect billions are using Gaza as…