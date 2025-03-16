تقرير: طالبان تفصل الزوجين البريطانيين المحتجزين وتنقلهما إلى سجن مشدد الحراسة

قالت ابنة زوج وزوجة من بريطانيا تحتجزهما حركة طالبان في أفغانستان، إنهما قد تم فصلهما ونقلهما إلى سجن شديد الحراسة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، اليوم الأحد.

وكان قد تم اعتقال بيتر رينولدز /79 عاما/ وزوجته باربي /75 عاما/، أثناء توجههما إلى منزلهما في مقاطعة باميان في الأول من فبراير الماضي.

واعتقلت طالبان الزوجين مع صديقة أمريكية تدعى فاي هول، استأجرت طائرة للسفر معهما، ومترجم من شركة "ريبيلد" للتدريب التي يملكانها.

وفيما وصفته بـ "التصعيد الصادم"، قالت ابنتهما لصحيفة "ذا صنداي تايمز" البريطانية، إنه قد تم فصل الزوجين ونقل السيد رينولدز إلى "مكان غير معلوم"، وأن صحته قد "تدهورت بشكل كبير".

وقالت سارة إنتويستل للصحيفة: "سمعنا أنه يعاني الآن من التهاب في الصدر، والتهاب مزدوج في العينين، واضطرابات هضمية خطيرة بسبب سوء التغذية"، مضيفة: "بدون الحصول الفوري على الأدوية اللازمة، فإن حياته تعتبر في خطر شديد".