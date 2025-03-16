رجل يسكب سائلا قابل للاشتعال على امرأة ويضرم فيها النار داخل ترام بألمانيا

قام شخص مجهول، بإضرام النار في امرأة داخل ترام في مدينة جيرا شرقي ألمانيا.

وفقًا للمعلومات الأولية للشرطة، سكب الشخص المجهول سائلا قابلا للاشتعال على المرأة وأشعل فيها النار.

وقال متحدث باسم الشرطة، إن طائرة إسعاف مروحية تدخلت لنقل الضحية، بينما لا تزال التحقيقات جارية في جميع الاتجاهات.

وقد أسفر الهجوم عن وقوع إصابات خطيرة للمرأة، فيما لاذ الجاني المشتبه به بالفرار.

ولم تتمكن الشرطة بعد من تحديد الدوافع الدقيقة وراء الجريمة.

وبحسب المتحدث، يجري حاليًا استجواب شهود وجمع أدلة في موقع الحادث. وحتى الآن، لا توجد معلومات عن إصابة أشخاص آخرين.

وذكرت الشرطة، أن نوع السائل الذي سكبه الجاني على الضحية لا يزال قيد التحقيق، حيث كان يُعتقد في البداية أنه بنزين، غير أن المتحدثة باسم الشرطة أكدت أنه لا تزال هناك حاجة إلى إجراء فحص لتبين ما إذا كان هذا السائل هو البنزين بالفعل.