السوداني يتعهد بحماية مستشاري التحالف الدولي العاملين في العراق

جدد رئيس رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، مساء اليوم الأحد، التزام بلاده بحماية مستشاري التحالف الدولي الذين يتواجدون في العراق بناءً على دعوة من حكومته لدعم جهود مكافحة داعش.

وشدد السوداني خلال إتصال هاتفي مع وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث على "التزام العراق بحصر استخدام القوة بيد الدولة وتعزيز الاستقرار الداخلي"، بحسب بيان للحكومة العراقية.

وقال "إن التهدئة والحوار هما السبيلان الناجعان لمعالجة الأزمات في منطقة حساسة وحيوية مثل الشرق الأوسط، وأن هذا النهج يمثل الموقف الثابت للعراق في التعامل مع التحديات الإقليمية، وأن العراق سيواصل العمل وفق هذا المبدأ".

وأكد وزير الدفاع الأمريكي من جانبه التزام بلاده" بدعم أمن العراق واستقراره على المدى الطويل".

وقال إن "الولايات المتحدة ستواصل عملياتها ما لم تتوقف الهجمات الحوثية على القوات الأمريكية وتأثيرها على الملاحة في البحر الأحمر".

وذكر "أن واشنطن لا تسعى إلى التصعيد وأن العمليات العسكرية ستتوقف فور توقف هذه الهجمات".

وحسب البيان العراقي، فإن الجانبين بحثا الشراكة الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة، واهتمامهما المشترك بالاستقرار والأمن الإقليمي،والتطورات المتعلقة بالعمليات العسكرية في اليمن وتطورات الأوضاع الأمنية في المنطقة.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التعاون الأمني بين بغداد وواشنطن في إطار التحالف الدولي لهزيمة داعش والالتزام المشترك بمنع عودة التهديدات الإرهابية والأيديولوجيات المتطرفة، بما في ذلك داعش، وتعزيز الجهود المستمرة في مكافحة الإرهاب ودعم الأمن الإقليمي.

كما ذكر البيان أن الجانبين استعرضا النجاحات الأخيرة في إستهداف وقتل كبار قادة داعش وأهمية الحفاظ على نهج قوي ومنسق في مكافحة الإرهاب لمنع التنظيم من إعادة بناء قدراته.

وتطرقت المحادثات أيضًا إلى الديناميكيات الأمنية الإقليمية، لاسيما الوضع المقلق في سوريا ومنع داعش في سوريا من تشكيل أي تهديد بعد أن تمكن من الحصول على أسلحة جديدة، ويعمل على إعادة تنظيم صفوفه، وهو ما يستدعي استجابة جماعية من المجتمع الدولي لمنع أي تصعيد جديد يهدد الاستقرار، حسب البيان.

وتعهد الجانبان بالتزامهما بالحفاظ على الاستقرار الإقليمي وأهمية إستمرار الحوار والتعاون لتعزيز المصالح المشتركة بين العراق والولايات المتحدة، والعمل معًا للحفاظ على السلام والأمن في المنطقة.