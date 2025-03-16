تعرض دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام ضمن نشاطها الثقافى والفكري خلال شهر رمضان المعظم ومن خلال سلسلة عروض نادى السينما الفيلم التسجيلي (رسائل الشيخ دراز) من إخراج ماجى مرجان وذلك فى التاسعة مساء الأربعاء القادم، على المسرح الصغير، يعقبه لقاء مع المنتجة نهى الخولى، والكاتب المشارك والمستشار الفنى تغريد العصفورى، ومن إعداد نورا غنيم.

الفيلم إهداء لدار الأوبرا المصرية من شركة التوزيع السينمائى Mad solutions ونال جائزة لجنة التحكيم في مهرجان أسوان لسينما المرأة بدورته الأخيرة.

ويدور الفيلم فى إطار إجتماعي إنساني حول قصة حياة الشيخ الأزهرى الراحل العلامة الكبير الدكتور محمد عبد الله دراز على لسان أبنائه وأحفاده وتسرد الأحداث أهم أفكاره وكتبه ومذكراته وفلسفته ورحلته الطويلة من الأزهر الشريف لجامعة السوربون بفرنسا.