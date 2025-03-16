وزارة الدفاع السورية: استعادة الضباط المنشقين ضرورة لتعزيز قدرات الجيش

أعلن العميد محمد منصور، رئيس شئون الضباط في وزارة الدفاع السورية، أن الجيش العربي السوري سيظل العماد الأساسي للسيادة الوطنية، مؤكدًا أن استعادة الكفاءات والخبرات العسكرية التي انشقت خلال السنوات الماضية وانحازت إلى الشعب في مواجهة نظام الرئيس السابق بشار الأسد، تُعد خطوة ضرورية لتعزيز قدرات الجيش المستقبلي.

وأشار العميد منصور إلى أن الضباط العائدين يمثلون ركيزة أساسية في تشكيل الجيش السوري الجديد، مؤكدًا أن وزارة الدفاع تعمل على إعادة جميع الضباط المنشقين إلى صفوف الجيش، حيث سيتم التعامل معهم وفقًا لخبراتهم وكفاءاتهم.

خلفية خبرية

يأتي هذا الإعلان في سياق التغيرات السياسية والعسكرية التي تشهدها سوريا، حيث توصلت الحكومة السورية إلى اتفاق مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) لدمج عناصرها ضمن الجيش النظامي، في خطوة تهدف إلى توحيد القوى العسكرية تحت قيادة مركزية. كما تزامن ذلك مع جهود دولية لحل الأزمة السورية سياسيًا، وسط مساعٍ لإعادة تأهيل المؤسسات العسكرية والأمنية بعد أكثر من عقد من الصراع.

ويعد انشقاق الضباط والعسكريين أحد أبرز تداعيات الحرب السورية، حيث انحاز عدد كبير منهم إلى المعارضة المسلحة، بينما انضم آخرون إلى تشكيلات عسكرية مستقلة. وتأتي الخطوة الحالية ضمن محاولات إعادة هيكلة الجيش وتوحيد الصفوف استعدادًا للمرحلة المقبلة.