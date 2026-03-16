محافظ أسيوط: تجهيز 169 ساحة و2677 مسجدا لصلاة عيد الفطر

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، الانتهاء من استعدادات مديرية أوقاف أسيوط لاستقبال عيد الفطر المبارك لعام 1447هـ / 2026م، مؤكدًا التنسيق الكامل بين أجهزة المحافظة ومديرية الأوقاف لتوفير الأجواء المناسبة أمام المواطنين لأداء صلاة العيد في أجواء منظمة وآمنة تعكس روح المناسبة.

وأوضح محافظ أسيوط، أن مديرية الأوقاف برئاسة الدكتور عيد علي خليفة، وكيل الوزارة، وبإشراف الشيخ ناصر العزايزي مدير المتابعة، خصصت 169 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، موزعة على مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، إلى جانب 2677 مسجدًا تقام بها شعائر صلاة العيد؛ لاستيعاب أكبر عدد من المصلين وتيسير أداء الصلاة بالقرب من أماكن إقامتهم، مع توفير خطيب أساسي وخطيب احتياطي بكل ساحة من ساحات الصلاة، بما يضمن انتظام أداء الشعائر دون أي معوقات، مع الالتزام بالتعليمات المنظمة لخطبة العيد.

وأكد المحافظ، إطلاق حملة نظافة مكبرة بجميع المساجد على مستوى المحافظة، بالتنسيق بين مديرية الأوقاف والوحدات المحلية، وذلك في إطار الاستعداد لاستقبال المصلين خلال أيام العيد وتهيئة المساجد والساحات لاستقبال المواطنين في أفضل صورة.

وكشف اللواء محمد علوان، عن تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام مديرية الأوقاف برئاسة مدير الدعوة وقيادات المديرية، على أن تبدأ أعمالها اعتبارًا من يوم الأربعاء 18 مارس 2026، إلى جانب تشكيل غرف عمليات فرعية بكل إدارة أوقاف على مستوى المراكز، لمتابعة الاستعدادات بساحات ومساجد العيد، ورصد أي ملاحظات أو تجاوزات والتعامل معها على الفور.

وشدد على ضرورة التزام الأئمة والخطباء بموضوع ووقت خطبة العيد وفق الضوابط المقررة من وزارة الأوقاف، مع التركيز على بث روح الفرحة والسرور بين المواطنين، وتقديم التهنئة لهم بهذه المناسبة المباركة التي تعكس قيم المحبة والتراحم والتكافل بين أبناء المجتمع.

وأوضح أن المحافظة حريصة على توفير الأجواء المناسبة لأداء الشعائر الدينية في سهولة ويسر، موجهًا التهنئة لأهالي أسيوط بحلول عيد الفطر المبارك، متمنيًا أن يعيده الله -تعالى- على مصرنا الغالية بالأمن والاستقرار والخير والبركات.