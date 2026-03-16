أعلنت الكاتبة والروائية ريم بسيوني، عن صدور روايتها الجديدة «كوم النور.. عباس حلمي الثاني» عن دار نهضة مصر، وهي عمل سردي يستلهم التاريخ المصري في نهايات العصر العثماني وبدايات القرن العشرين، عبر حكاية تمزج بين الوقائع التاريخية والخيال الروائي.

وتأخذ الرواية القارئ إلى عالم قرية «كوم النور»، حيث تتقاطع مصائر الشخصيات مع التحولات الكبرى في تاريخ مصر، مستحضرةً أجواء تلك الفترة وما شهدته من صراعات وأحلام وأقدار إنسانية معقدة.

وفي أحد المقاطع الواردة بالرواية نقرأ: «الموت أنواع يا ابنتي… انظري إلى هذا التل. أهل كوم النور لا يعرفون الجبال، ولكنهم يعشقون هذا التل، يقولون هو مدفن للقدماء وكنوزهم… والأيام دومًا لا تخلص لك مهما فعلت، هي دنيا عذابها ممزوج بفناء، وفرحها ممزوج ببؤس».

وتستدعي الرواية كذلك أصداء السير الشعبية في الثقافة العربية، حين يُشبَّه أحد الأبطال بأبطال الماضي مثل الظاهر بيبرس وأبو زيد الهلالي، في إشارة إلى امتداد الحكاية الشعبية في الوجدان الجمعي.