محافظ بورسعيد يتفقد منطقة الجوهرة ويوجه بإزالة الإشغالات

تفقد اللواء إبراهيم أحمد ابو ليمون محافظ بورسعيد منطقة الجوهرة بنطاق حي الزهور، وذلك للوقوف على الحالة العامة للمنطقة ومتابعة مستوى الخدمات بها.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، و أحمد زغلف رئيس حي الزهور، والمهندسة زينب الجباس مدير إدارة المشروعات، إلى جانب الجهات التنفيذية المعنية.

وخلال الجولة، اطلع محافظ بورسعيد على الأوضاع الحالية بالمنطقة، موجّهًا بإدراج منطقة الجوهرة ضمن خطة التطوير الشامل التي تنفذها المحافظة لرفع كفاءة عدد من المناطق السكنية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بالمظهر الحضاري للمنطقة.

كما شدد المحافظ على ضرورة سرعة إزالة كل الإشغالات والتعديات التي تعيق حركة المواطنين وتشوه المظهر العام، مؤكدًا أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الانضباط بالشوارع وتحقيق السيولة المرورية.

ووجه محافظ بورسعيد كذلك برفع كفاءة المسطحات الخضراء بالمنطقة والعناية بأعمال النظافة والتجميل، بما يسهم في تحسين البيئة المحيطة وخلق متنفس حضاري للأهالي، مشيرًا إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف تطوير المناطق السكنية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.