تراجع جديد لأسعار الذهب في التعاملات الأمريكية

سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب تراجعا جديدا في تعاملات اليوم الاثنين، بعد تراجعه في ختام أسبوع التداول الماضي، في ظل تزايد جاذبية الأصول الأعلى مخاطرة على خلفية التفاؤل بنجاح المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والبداية الجيدة لموسم إعلان النتائج ربع السنوية للشركات الأمريكية.

في الوقت نفسه، سجل مؤشر قيمة الدولار امام العملات الرئيسية الأخرة تغييرًا طفيفا ليبلغ 95ر96 نقطة.

وتراجع سعر المعدن الأصفر في تعاملات اليوم بمقدار 90ر3 دولار أي بنسبة 3ر0% إلى 30ر1291 دولار للأوقية تسليم يونيو المقبل. وكان الذهب قد تراجع يوم الجمعة في ختام أسبوع التداول الماضي بمقدار 90ر1 دولار إلى أي بنسبة 2ر0% إلى 20ر1295 دولار للأوقية.

وارتفع سعر الفضة بمقدار 012ر0 دولار إلى 975ر14 دولار للأوقية تسليم مايو المقبل، في حين تراجع سعر النحاس بمقدار 0110ر0 دولار إلى 9350ر2 دولار للرطل تسليم مايو المقبل.

كان وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن مونشن" قد صرح يوم السبت الماضي بأن الاتفاق التجاري بين الصين والولايات المتحدة سيتجاوز الجهود السابقة لفتح الأسواق الصينية أمام الشركات الأمريكية.

كان الوزير الأمريكي يتحدث للصحفيين على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وأعرب عن اعتقاده أن واشنطن وبكين اقتربتا من الجولة الأخيرة من الموضوعات المطلوب الاتفاق بشأنها.