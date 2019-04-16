مسئول كويتي: وضع منظومة متكاملة لإنشاء جهاز الأمن السيبراني

كشف نائب رئيس هيئة الاتصالات الكويتية، خالد الكندري، عن تكليف مجلس الوزراء الكويتي للهيئة بوضع منظومة متكاملة لإنشاء جهاز الأمن السيبراني في الكويت.

وأكد الكندري - في تصريح صحفي على هامش ورشة عمل نظمتها السفارة الأمريكية لدى الكويت، بمشاركة 19 جهة حكومية وخاصة وممثلين عن دول مجلس التعاون واليمن، بعنوان (الممارسات الأفضل خلال التحقيقات السيبرانية) - أن الكويت تتابع التطور الإلكتروني والتقني العالمي؛ لتوفير الحماية الكاملة للاتصالات والخدمات الإلكترونية التي تقدم في البلاد".

وأشار إلى أن الكويت تعمل على مد جسور التعاون مع كل الدول التي تحمل خبرات في مجال الأمن السيبراني من خلال توقيع الاتفاقيات والبروتوكولات معها؛ للاستفادة من خبراتها في هذا المجال الحيوي.

وعن اختراق الشبكة الإلكترونية لبنك (الخليج) الكويتي مؤخرا، قال الكندري "إننا مازلنا حديثين في مجال الأمن السيبراني، ولكن نعمل بشراكة مع دول العالم، و19 جهة حكومية محلية للتعاون وصد الهجمات الإلكترونية، موضحا أن هيئة الاتصالات الكويتية تقوم بوضع اشتراطات للجهات حكومية، إضافة للسعي إلى ربطها معها إلكترونيا؛ بهدف بناء جدار حماية لصد الهجمات المحتملة وحمايتها من أي اختراق".

وأضاف أن الكويت قامت بمجموعة من الجهود خلال العام ونصف الماضيين ضمن خطة متكاملة لتأمين جهات الدولة الحساسة وحمايتها من الاختراقات، لافتا في الوقت نفسه الى وجود تعاون كويتي ـ أمريكي في مجال الأمن السيبراني؛ خاصة بعد أن أضحى ذلك الأمر، الشغل الشاغل لكل حكومات العالم، نظرا لتعرضها لعمليات قرصنة واختراق لأنظمتها الحساسة.