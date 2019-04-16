قالت مصادر مطلعة إن بنك "دويتشه بنك" الألماني يتوقع فقدان ما بين مليار يورو و5ر1 مليار يورو (1ر1 مليار دولار و7ر1 مليار دولار) في حال الاندماج مع "كوميرتس بنك" المنافس بسبب انسحاب عدد من العملاء من الكيان الجديد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن هذه المصادر القول إن هذا التقدير يعتبر عاملا رئيسيا في اتخاذ القرار النهائي بشأن صفقة الاستحواذ المقترحة، مشيرة إلى أن الرئيسين التنفيذيين للبنكين يؤكدان أن نتائج المحادثات بشأن الاندماج تظل مفتوحة وستتم الصفقة إذا تحقق عدد من الشروط.

وبحسب الصادر، فإن خفض النفقات سيعوض بمرور الوقت تكاليف خسارة بعض العملاء وعملية إعادة الهيكلة المتوقعة.

كان "ستيفان شيمتمان"رئيس مجلس الإشراف على بنك "كوميرتس بنك" قد أعلن يوم الخميس الماضي دعمه للمحادثات التي يجريها الرئيس التنفيذي "مارتن تسايلكه" مع مجموعة "دويتشه بنك" المنافسة بشأن الاندماج المحتمل بين أكبر مجموعتين مصرفيتين في ألمانيا.

وقال شيمتمان إن "تسايلكه" على صواب في استكشاف الخيارات المتاحة أمام البنك، مضيفا "اعتقد أن هذا صواب، هذه مسؤوليته".

يذكر أن وزير المالية الألماني أولاف شولتز هو الذي يدعو إلى تنفيذ فكرة اندماج أكبر بنكين في ألمانيا، كوسيلة لصنع "بطل وطني" لدعم الاقتصاد الألماني القائم على التصدير.

وتواجه صفقة الاندماج المقترحة بين مجموعتي "دويتشه بنك" و"كوميرتس بنك" المصرفيتين الألمانيتين معارضة داخلية قوية في "دويتشه بنك" وهو ما يشير إلى العقبات التي ينبغي التغلب عليها لاتمام الصفقة التي ستؤدي إلى قيام أكبر مجموعة مصرفية في أوروبا.