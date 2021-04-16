رئيس فايزر يحث على إعطاء جرعة ثالثة من لقاح كورونا

قال رئيس شركة الأدوية الأمريكية العملاقة فايزر إن الأشخاص الذين تلقوا لقاح الشركة ضد فيروس كورونا سيحتاجون "على الأرجح" إلى جرعة ثالثة في غضون ستة أشهر إلى سنة، ثم لجرعة كل عام.

وأوضح ألبرت بورلا الرئيس التنفيذي لشركة فايزر في تصريحات الخميس نقلتها شبكة "سي إن بي سي"، "هناك فرضية معقولة وهي أن جرعة ثالثة ستكون ضرورية على الأرجح، بين ستة أشهر واثني عشر شهرا، وبعدها سيكون هناك تطعيم مرة كل سنة، لكن ما زال يجب التأكد من كل ذلك".

وأضاف "من ناحية أخرى، ستلعب النسخ المتحورة (من فيروس كورونا) دورا رئيسيا". وتابع "من المهم جدا خفض عدد الأشخاص المعرضين للإصابة بالفيروس"، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وفي وقت سابق، أكد مدير الخلية المسؤولة عن مكافحة الفيروس في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أيضا أنه على الأمريكيين أن يتوقعوا تلقي لقاح معزز من أجل حمايتهم من النسخ المتحورة المنتشرة لفيروس كورونا.

وكان تحالف فايزر/بيونتك أعلن في فبراير أنه يدرس آثار جرعة ثالثة من لقاحه ضد المتحورات في دراسة سريرية.

وفي هذه المرحلة، يعد لقاحا فايزر وموديرنا، الأفضل إذ تبلغ فعاليتهما 95 في المئة و94,1 في المئة على التوالي ضد كورونا وفقا للدراسات السريرية.