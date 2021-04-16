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يشعر حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، بالندم بعد تجربته في الجهاز الفني لبيراميدز.

وتولى حسام البدري منصب رئيس لجنة الكرة والمدير التنفيذي لبيراميدز في ظل الاحتقان المتواجد وقتها بين مجلس إدارة الأهلي وترك ال الشيخ مالك النادي.

وقال حسام البدري في تصريحات إذاعية: «جماهير الأهلي بالنسبة لي كبار للغاية، وخلال فترة تواجدي في النادي، كان هدفي الأساسي هو إسعاد الجماهير».

وأضاف: «لن يستطيع أحد المزايدة على حبي للأهلي وتاريخي معه، فقد رفضت عروضا كبيرة من أجل القلعة الحمراء ولن أفصح عنها».

وأكمل:«الأهلي بيتي، وحياتي كلها قضيتها بين جدرانه». وتابع :«لو أعلم أنه ستكون هناك حالة غضب كبيرة من جمهور الأهلي بعد تواجدي في بيراميدز، كنت رفضت العرض».

وأتم: «لو عاد بي الزمن لم أوافق على قبول المهمة في نادي بيراميدز».