 البدري: نادم على تجربتي مع بيراميدز .. ولو علمت غضب جماهير الأهلي لما قبلت المهمة - بوابة الشروق
الجمعة 16 أبريل 2021 6:38 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار تدريس اللغة الهيروغليفية بالمدارس؟

النتـائـج تصويت

البدري: نادم على تجربتي مع بيراميدز .. ولو علمت غضب جماهير الأهلي لما قبلت المهمة

محمد جلال
نشر في: الجمعة 16 أبريل 2021 - 5:32 م | آخر تحديث: الجمعة 16 أبريل 2021 - 5:39 م

يشعر حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، بالندم بعد تجربته في الجهاز الفني لبيراميدز.

وتولى حسام البدري منصب رئيس لجنة الكرة والمدير التنفيذي لبيراميدز في ظل الاحتقان المتواجد وقتها بين مجلس إدارة الأهلي وترك ال الشيخ مالك النادي.

وقال حسام البدري في تصريحات إذاعية: «جماهير الأهلي بالنسبة لي كبار للغاية، وخلال فترة تواجدي في النادي، كان هدفي الأساسي هو إسعاد الجماهير».

وأضاف: «لن يستطيع أحد المزايدة على حبي للأهلي وتاريخي معه، فقد رفضت عروضا كبيرة من أجل القلعة الحمراء ولن أفصح عنها».

وأكمل:«الأهلي بيتي، وحياتي كلها قضيتها بين جدرانه». وتابع :«لو أعلم أنه ستكون هناك حالة غضب كبيرة من جمهور الأهلي بعد تواجدي في بيراميدز، كنت رفضت العرض».

وأتم: «لو عاد بي الزمن لم أوافق على قبول المهمة في نادي بيراميدز».


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك