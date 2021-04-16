نقلت قناة "برس تي في" التلفزيونية الإيرانية عن كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين، عباس عراقجي قوله إن المحادثات الجارية في فيينا بين إيران والقوى العالمية بشأن البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية سيتم تمديدها يوما بعد يوم على أساس التقدم، الذي يتم إحرازه.



وأضاف عراقجي "إننا نسعى لمراقبة تلك المناقشات وإذا احتجنا، سنقوم بتمديدها يوما بعد يوم، لكن إذا توصلنا إلى استنتاج أنه لن يكون هناك تقدم، سنعود إلى بلادنا"، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.



وكان رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران، محمد باقر قاليباف قد كشف في وقت سابق النقاب عن أن العلماء الإيرانيين الشباب تمكنوا بعد منتصف الليلة الماضية من إنتاج اليورانيوم المخصب بمستوى 60 في المئة.



من جهة أخرى قال المتحدث باسم الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي بيتر ستانو إن هذا "تطور مقلق للغاية".



وأضاف ستانو في بروكسل اليوم الجمعة إن من وجهة نظر الاتحاد الأوروبي ، لا يوجد تفسير موثوق به أو مبرر غير عسكري لهذه الخطوة.



كانت إيران أعلنت يوم الثلاثاء الماضي اعتزامها زيادة درجة تخصيب اليورانيوم إلى 60 في المئة، وفقا لتقرير نشرته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا).



وجاءت الخطوة الإيرانية عقب هجوم استهدف منشأة نطنز النووية يوم الأحد الماضي، والقت طهران المسؤولية عنه على عاتق إسرائيل.