 فيديو.. إيمان البحر درويش لأنغام: غير معجب بكي.. ومواقف الفنان الشخصية تؤثر على معجبيه - بوابة الشروق
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فيديو.. إيمان البحر درويش لأنغام: غير معجب بكي.. ومواقف الفنان الشخصية تؤثر على معجبيه

إيمان البحر درويش
إيمان البحر درويش
أمل محمود
نشر في: الجمعة 16 أبريل 2021 - 9:38 م | آخر تحديث: الجمعة 16 أبريل 2021 - 9:38 م
قال الفنان إيمان البحر درويش، إن أزمة الفنانة أنغام مع والدها وتصريحاتها حول أنها لا ترى أن الفن رسالة أزعجته منها، معقبًا: «أنا غير معجب بيكي على الإطلاق، وده مش عيب فيها.. هو لازم أكون كداب وأقولها الله عظيمة جدًا».
وأضاف خلال لقاء لبرنامج «العرافة» الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة عبر فضائية «المحور»، مساء الجمعة، أن مواقف الإنسان تؤثر على معجبيه، ذاكرًا أنه لم يتطرق لصوتها وطريقة غنائها التي وصفها بالعظيمة، لكنها لا تلمسه.
وذكر أنه على الرغم من انزعاجه من طريقة شيرين، إلا أنها تمتلك صوتًا جميلًا ولديها طريقة غناء تعجبه، فضلًا عن أنها تلمسه، متوجهًا بكلمة لأنغام: «المواقف الشخصية للفنان تؤثر على شكل المعجبين».


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