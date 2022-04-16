روسيا تفرض عقوبات على 13 مسؤولا بريطانيا بينهم رئيس الوزراء

فرضت روسيا، اليوم السبت، عقوبات على 13 من المسؤولين الحاليين والسابقين في المملكة المتحدة، بمن فيهم رئيس الوزراء بوريس جونسون، ووزير الدفاع بن والاس.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، إنها حظرت العديد من كبار أعضاء مجلس الوزراء، والسياسيين دخول البلاد، وذلك ردًا على ما أسمته عملًا عدائيًّا غير مسبوق من قبل الحكومة البريطانية تمثل بفرض عقوبات على كبار المسؤولين الروس.

وأوضح البيان: «تلك الخطوة جاءت ردًا على الحملة الإعلامية والسياسية البريطانية الرامية إلى عزل روسيا دوليًا، وتهيئة الظروف للسيطرة على بلدنا، وخنق اقتصادنا المحلي».

واتهمت الوزارة الروسية، المملكة المتحدة بتصعيد الموقف في أوكرانيا عمداً من خلال إرسال أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا، وتنسيق جهود مماثلة في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، على حد قولها

وتابع البيان: «استفزازات لندن أجبرت، ليس فقط حلفائها الغربيين، ولكن أيضًا دولًا أخرى على فرض عقوبات واسعة النطاق ضد روسيا».

وتتضمن قائمة أسماء المسؤولين والسياسيين البريطانيين الذين مُنعوا من دخول أراضي روسيا رئيس الوزراء بوريس جونسون، ووزيرة الخارجية إليزابيث تروس، ووزير الدفاع بن والاس.

​​​​​​​بالإضافة إلى نائب رئيس الوزراء ووزير العدل دومينيك راب، ووزير المالية ريشي سوناك، ووزيرة الداخلية بريتي باتيل، ورئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي، والوزير الأول الإسكتلندية نيكولا ستورجون.

وفي 6 أبريل الجاري، أعلنت الحكومة البريطانية تجميد أصول مصرفين روسين وحظر جميع الاستثمارات البريطانية الجديدة في روسيا.