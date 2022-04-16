التحالف الدولي لمحاربة داعش ينسب هجوما أصاب أمريكيين في سوريا إلى مجهولين

قال التحالف الدولي لمحاربة تنظيم «داعش» في سوريا والعراق، إن الهجوم الذي استهدف قاعدة حقل العمر في دير الزور شرقي سوريا قبل أكثر من أسبوع، كان عبر عبوات ناسفة زرعها مجهولون.

وذكر بيان صادر عن التحالف، اليوم السبت: «بعد المزيد من التحقيقات حول الهجوم على قاعدة بالقرية الخضراء شرقي سوريا، قيّم مسؤولو التحالف أن الانفجارات لم تكن نتيجة هجمات بنيران غير مباشرة».

وأضاف التحالف أن الانفجارات كانت ناتجة عن عبوات متفجرة وضعت بشكل متعمد من قبل أفراد مجهولين في منطقة تخزين العتاد ومرفق الاستحمام، مشيراً إلى أن الحادث قيد التحقيق، وسيتم تقديم معلومات إضافية فور توفرها.

وكانت القيادة المركزية للجيش الأمريكي (سنتكوم)، قد أعلنت إصابة 4 جنود أمريكيين بجروح طفيفة، جراء تعرض مبنيين للدعم في القرية الخضراء شرق سوريا لهجمتين بنيران غير مباشرة، في 7 أبريل الجاري.

وذكرت وكالة «رويترز» حينها، أن ميليشيات مدعومة من إيران أطلقت عدة صواريخ، سقط اثنان منها في حقل «العمر»، حيث تتمركز القوات الأمريكية في دير الزور.