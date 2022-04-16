إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ20 سوريا عبر شواطئ لبنان

أوقف الجيش اللبناني، اليوم السبت، زورقاً على متنه 20 سورياً بينهم نساء وأطفال في المياه الإقليمية اللبنانية أثناء مغادرتهم بطريقة غير شرعية.

وقالت قيادة الجيش، في بيان صحفي، إن قوة من الجيش أوقفت الزورق اليوم عند نقطة العريضة بشمال لبنان خلال عملية مغادرة غير شرعية عبر الشواطئ اللبنانية.

وأضاف البيان "أثناء توقيف الزورق قفز أربعة أشخاص منهم إلى البحر في محاولة للفرار لكن سرعان ما تم توقيفهم".

وسلم الموقوفون، حسب البيان، "إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق".

وكانت الهجرة غير الشرعية من لبنان قد نشطت بعد اندلاع الحرب في سوريا، وتضاعفت مع انهيار الأوضاع المعيشية والاقتصادية في لبنان، وتتابع القوى الأمنية اللبنانية عمليات الهجرة غير الشرعية من لبنان، حيث أوقفت في الفترة السابقة عشرات الأشخاص من جنسيات لبنانية وغير لبنانية في إطار مكافحة هذه الظاهرة.