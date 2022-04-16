هالة سرحان: تلقيت تهديدا من صدام حسين بسبب برنامج الحقيقة



قالت الإعلامية هالة سرحان، عن حبها الشديد للفنان محمد رمضان، إنها تلقت تهديدًا بالاغتيال عندما كانت تقدم برنامج «الحقيقة» السياسي، أيام حرب الخليج، والذي وثق هذه الفترة.

وأضافت، في لقاء ببرنامج «حبر سري»، الذي تقدمه أسما إبراهيم عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء اليوم السبت، أن هذا التهديد كان من الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، لأنها وصفته بالديكتاتور في برنامج «الحقيقة»، في حين كانت الصحافة تصفه بالمظلوم، معقبة: «البرنامج ده كان خطير، وجاب لي مشاكل».

وعقبت: «الآن لا نعرف من هو المظلوم، لأن من جاءوا بعده لم يستطيعوا تحقيق ما هو الأفضل للعراق»، معربة عن تمنياتها بالاستقرار والأمن والسلام للأخوة العراقيين.

وذكرت أن العراق بدأ ينتقل الآن إلى بعض الاستقرار، قائلة: «إن شاء الله الحال هيختلف تماما».