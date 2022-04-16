لحظة بلحظة - مانشستر سيتي ضد ليفربول في نصف نهائي كأس الاتحاد

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مواجهة شرسة جديدة تجمع مانشستر سيتي بليفربول، بعد أسبوع واحد من اللقاء القوي الذي جمعهما في الدوري الإنجليزي الممتاز، وانتهى بالتعادل بهدفين لكل فريق.

ويواجه مانشستر سيتي عصر اليوم السبت فريق ليفربول على ملعب ويمبلي، لحساب نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، إذ يتأهل الفائز لملاقاة الفائز من مباراة تشيلسي أمام كريستال بالاس، في المباراة النهائية.

ويدخل مانشستر سيتي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: زاك ستيفن

الدفاع: كانسيلو، ستونز، ناثان أكي، أوليكساندر زينشينكو

خط الوسط: برنادو سيلفا، فرناندينيو، فيل فودين

الهجوم: جريليش، خيسوس، رحيم ستيرلنج

فيما يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

إيدرسون، دياز، جوندوجان، لابورتي، روديجيو، كيفن دي بروين، رياض محرز، ديلاب، لافيا

فيما يدخل ليفربول اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجل فان دايك، أندرو روبرتسون.

خط الوسط: فابينهو، نابي كيتا، تياجو ألكانتارا.

خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، لويس دياز.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: كويمين كيليهر - جويل ماتيب - جو جوميز – جيمس ميلنر – جوردون هندرسون – كورتس جونز – ديوجو جوتا – تسيميكاس - روبيرتو فيرمينو.

وتقدم بوابة الشروق خدمة متابعة حية ولحظة بلحظة لأحداث مباراة مانشستر سيتي وليفربول، خلال السطور القادمة:

- تنطلق المباراة في الرابعة والنصف عصرًا