وزير الاقتصاد الألماني يرفض التصديع المائي في ألمانيا بسبب قانون المياه

على الرغم من الجهود المبذولة لتحقيق الاستقلال السريع في مجال الطاقة عن روسيا، أكد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، موقفه الرافض للتصديع المائي (التكسير الهيدروليكي) في ألمانيا.

وقال هابيك، في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم السبت: "في سهل شمال ألمانيا، نجلس على كمية كبيرة من الغاز لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق التصديع المائي. سيكون عليك تدمير طبقات الصخور العميقة بضغط كبير ومواد كيماوية لاستخراج الغاز"، موضحا في المقابل أن "هذا يصعب تحقيقه بموجب قانون المياه لأنه يمكن أن يكون له عواقب سلبية على بيئتنا. وفي الوقت الحالي لا توجد شركات تريد ذلك أيضا".

وذكر الوزير أنه علاوة على ذلك سيستغرق الأمر "سنوات للكشف عن استخراجات جديدة للغاز والحصول على التصاريح"، موضحا أن مجالات استخراج الغاز التقليدية في ألمانيا "استنفدت إلى حد كبير"، مشيرا إلى أن ذلك كان من شأن ذلك أن يساعد على زيادة الإنتاج على المدى القصير والاستغناء مبكرا بالتالي عن الغاز الروسي، وقال: "لكن هذا لن يحل مشكلاتنا".

وحذر هابك بشدة من وقف استيراد الغاز الروسي، وقال: "فرض حظر فوري على الغاز سيعرض السلام الاجتماعي في ألمانيا للخطر.. لذلك علينا أن نتصرف بحكمة ونعد الخطوات بعناية وأن نكون قادرين على المثابرة إذا أردنا إضرار بوتين".