شهد عدد من المحافظات، اليوم السبت، مجموعة من الحرائق الهائلة التي أتت على جميع محتويات المكان الذي اشتعلت به النيران، فضلا عن معاناة الحماية المدنية في إخمادها بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة اليوم ووصولها وفقا لإحصائيات الأرصاد الجوية لـ40 درجة.

وجاءت أبرز تلك الحرائق: حريق مصنع بلاستيك وورقيات بمنطقة السلام، ومصنع آخر بالمنطقة الصناعية بأكتوبر، فضلا عن حريق بمخزن بمدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، وحرائق بشقق ومنازل بالمحافظات، الأمر الذي يدفع العديد للتساؤل عن أسباب نشوب تلك الحرائق وهل لحالة الطقس سبب مباشر بنشوب النيران أم أنها مصادفة؟

اللواء هشام صادق، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة الأسبق، وخبير الحماية المدنية، أرجع السبب في تلك الحرائق المستمرة لعوائل الطقس وتقلباتها، مشيرا إلى أنه من الطبيعي أن تحدث حرائق خلال فترة تغييرات المناخ تأثرا بالعوامل الجوية وخاصة خلال فترات الصيف والحرارة الشديدة.

وأوضح صادق، في تصريحاته لـ"الشروق"، أن تغيرات المناخ والعوامل الجوية المتقلبة تؤثر بشكل كبير جدا على أساسيات وأنظمة الحرائق الموجودة بالأماكن الكبيرة فضلا عن تأثيرها بشكل كبير أيضا على الكابلات الكهربائية والخراطيم وأنظمة امتدادها للمباني المختلفة والتي قد تتسبب في تلف بعضها والتسبب بالماس الكهربائي.

ولفت خبير الحماية المدنية إلى أن هناك ما وصفه بالكارثة الكبرى من قبل المواطنين وخاصة في المولات والمحال التجارية أو الأماكن الكبيرة وأو العقارات التي تكون قيد الإنشاء وهي توصيل الكابلات وزيادة حجم الأحمال على كابلات موجودة في المباني دون مراعاة حجم تلك الكابلات وقدرة احتمالها.

وأشار خبير الحماية المدنية إلى أن الكابلات الكهربائية للمباني يتم وضعها وفقا لقدرتها في الأساس وقدرة الجهد المراد الحصول عليه منها داخل المبني إلا أن التصرف الخاطئ للمواطنين والعمال عن طريق تحميل كابل بشكل عشوائي أكثر من طاقته أو قطع كابل وتوصيله بآخر جديد ليصبح الحمل والجهد عليه متضاعف وهو ما يزيد احتمالية حدوث ماس كهربائي وانفجاري يؤدي لكارثة لا يحمد عقباها، مؤكدا ضرورة أن تكون الكابلات قطعة واحدة من المصدر للجهاز المراد تشغيله ومراعات حجم الجهد وقدرة الكابل للتوصيل.

واستدرك صادق أن هناك بعض الأماكن لا تراعي وضع كابلات كهربائية مطابقة للمواصفات بل تلجأ للأسلاك والكابلات المضروبة والمقلدة نظرا لانخفاض سعرها ضاربة بذلك القدرة والجهد المراد الحصول عليه من تلك الأسلاك، مشيرا إلى أنه بتلك الطريقة يعجل بالكارثة وخسارته ستكون أكبر.

ونصح بضرورة إخضاع جميع المباني المرخصة لفحص دوري وفصلي من قبل الحماية المدنية للتأكد من سلامة الكابلات الكهربائية ومداخلها ومخارجها، وضرورة التأكد من حجم الجهد ومطابقة تلك الكابلات للمواصفات الفنية حتى نتجنب حرائق تأكل الأخضر واليابس وراءها.

وأكد خبير الحماية المدنية أن هناك الكود المصري للحرائق والذي من المفترض أن تلتزم به جميع المصانع والمنشئات والذي يوضح بداخله كافة أنواع المنشئات متطلبات تلك المنشآت لتأمينها ضد الحرائق وهو ما لم يلتزم به الكثير والذي قد يكون السبب الأكبر في تفاقم الحرائق وازدياد شراستها.

حريق مصنع بأكتوبر

جدير بالذكر أن اليوم السبت شهد العديد من الحرائق الضخمة أبرزها حريق مصنع بلاستيك بالمنطقة الصناعية ب6 أكتوبر إذ نشب حريق هائل داخل مصنع بلاستيك بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، ودفعت الحماية المدنية بسيارات إطفاء للمكان للسيطرة على الحريق.

البداية جاءت بتلقي الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغاً بنشوب حريق هائل داخل مصنع بلاستيك بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر.

انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة مدعومة بسيارات الإسعاف والاطفاء لموقع الحريق للسيطرة عليه وبوصول القوات الأمنية فرضت كردونا أمنيا حول الحريق لمنع امتداده للمجاورات.

حريق مصنع بالسلام

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق هائل شب في مصنع بلاستيك ومناديل بمدينة السلام، ولم يسفر الحريق عن أي خسائر بشرية.

البداية جاءت بتلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة، بنشوب حريق داخل مصنع بمدينةا لسلام بالقاهرة.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات الإطفاء لمكان الحريق وبالخدمات الأمنية وبوصول القوات فرضت كردونا أمنيا حول مكان الحريق في محاولة للسيطرة عليه ومنع امتداده للمجاورات.

وتبين من المعاينة الاولية للمصنع أنه مصنع بلاستيك ومواد ورقية ومناديل وأن المصنع يجاوره مخزن تابع له وموجود بشارع الترولي بمنطقة السلام، فضلا عن المصنع موجود بين الكتل السكنية الموجودة وهو ما صعب مهمة الحماية المدنية أثناء عملية الإطفاء خوفا من امتداد ألسنة اللهب للعقارات والشقق المجاورة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وتجري عمليات التبريد للمكان فيما يجري فريق من المعمل الجنائي فحص مكان الحريق لحصر التلفيات والذي أثبت تفحم المصنع والمخزن بالكامل، وتم تحرير المحضر للازم وإحالته للنيابة للتحقيق.

حريق قويسنا

نشب حريق هائل في مخزن لكراسي بلاستيك بالقرب من مدخل قرية كفر إبنهس، بجوار بنزينة وطنية على الطريق الزراعي القاهرة - الإسكندرية في مدينة قويسنا، محافظة المنوفية، وأدى الحريق إلى توقف حركة السير تمامًا في الاتجاهين، خصوصًا للمتجهين إلى طنطا.

وصلت سيارات الحماية المدنية من قويسنا وشبين الكوم، إلى جانب عدد من سيارات الإسعاف، إلى موقع الحريق.

كما انتقلت هناء عقيلة، رئيس مركز ومدينة قويسنا، وهيثم صادق، نائب رئيس المركز، لمتابعة الموقف على الأرض.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق في وقت شهدت فيه المنطقة كثافة دخان شديدة ما أدي لصعوبة الرؤية.



